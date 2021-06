Oranžna (r)evolucija pri Barci: Laporta stavi na Cruyffa in Koemana

Predsednik ima jasno vizijo

Koeman je v minuli sezoni uveljavil nekaj mladih upov, a bil zaradi svojih taktičnih potez pogosto na udaru kritik. FOTO: Pau Barrena/AFP



Po 26 letih spet naveza Cruyff – Koeman



1,2 milijarde evrov dolga

Pester četrtek v klubskih pisarnah Barcelone je začrtal jasne smernice za prihajajočo sezono. Po obdobju negotovosti okoli prihodnosti trenerja članskega moštvaje predsednikpo sestanku upravnega odbora potrdil, da legendarni nizozemski branilec ostaja na položaju, ki ga je zasedel pred minulo sezono, ko je podpisal dvoletno pogodbo.Laporta je v zaključku sezone ob padcu forme in rezultatov članske ekipe dajal mešane signale v javnosti in zdelo se je že, da so Koemanu šteti dnevi, a ob očitno neuspešnem lovu za morebitnimi nasledniki in že večkrat poudarjeni težki finančni situaciji bo Nizozemec popeljal Barco tudi v sezono 2021/22, potem ko je v svoji prvi trenerski sezoni na Camp Nouu osvojil španski pokal in tretje mesto v prvenstvu. Od lige prvakov so se Katalonci prvič po letu 2007 poslovili že v osmini finala. Prvič po letu 2008 Barca tudi ni osvojila katerega od prvih dveh mest v prvenstvu.Po koncu sezone in njunem uvodnem sestanku v klubskih pisarnah je Laporta javno dejal, da skupaj s sodelavci potrebuje čas za razmislek, ki je očitno prinesel za Koemana ugoden razplet. V primeru predčasne prekinitve pogodbe bi Nizozemcu po nekaterih informacijah pripadlo med osem in dvanajst milijonov evrov odškodnine.»Odločili smo se, da bo Ronald ostal trener članskega moštva. Vsi smo zadovoljni, da so bili pogovori, ki smo jih opravili, plodni, in da je on motiviran, da ostane na položaju,« je na četrtkovi novinarski konferenci dejal Laporta, ki se je na položaj predsednika vrnil po marčevskih volitvah.»Koemanov položaj je s tem trdnejši. Ima veljavno pogodbo. Naš odnos je globlji in zame je kozarec v primeru Koemana poln in zelo močan,« je nadaljeval Laporta. »Pričakujem pa Barco z bolj zmagovalno miselnostjo in z igralci, ki bodo morali uveljaviti napadalnejši slog ter igrati tako, kot nam je všeč: s posestjo žoge in večjim pritiskom spredaj, tudi imeli bomo takšne igralce z več takšnimi spretnostmi, ki bodo služile za močnejši pritisk. Upam, da nam bo vse to pomagalo zmagovati v dobrem slogu in da v ključnih trenutkih sezone ne bo sproščanja in da bo prisotna zmagovalna miselnost, ki jo je pri Barci potrebno zahtevati. Pogovarjali pa smo se le s Koemanom. Govorili smo le še z eno osebo, s katero nas druži zaupanje in oseben odnos, a ne o tem (da bi ga izbrali za trenerja, op. a.).«Kar nekaj pikrih je imel na račun Laporte v nedavnem zapisu na Twitterju Koemanov agent, ki je po tem, ko je predsednik zaprosil za 15 dni časa za razmislek, objavil naslednji zapis: »Predstavljajte si: želim se poročiti s tabo, a dvomim. Daj mi dva tedna, da si poiščem boljšega partnerja ... Če mi ne uspe najti pravega, se bova vseeno poročila!«Katalonski mediji že vse od zamenjave na predsedniškem mestu, ki ga je osramočen zapustil, razkrivajo nove podrobnosti o katastrofalni kondiciji klubskih financ, medtem ko naj bi moral Koeman za to, da je lahko ostal na položaju, pristati na nekatere »nasvete«, med njimi pogostejše igranje v sistemu 4-3-3. In prav sin legende, ki je pri Barci uveljavila omenjeno postavitev,, se je v četrtek tudi uradno vrnil v klub, kjer bo prevzel funkcijo športnega direktorja. Cruyff, čigar pokojni oče Johann je seveda ikona kluba, je bil predvolilna obljuba Laporte, a bo lahko šele v avgustu dokončno zapustil klop kitajskega kluba Shenzhen FC.Prihod nekdanjega soigralca naj bi razveselil tudi Koemana, je poročal katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo, saj naj bi bila vez trenerja Barce z družino Cruyff vedno zelo močna. Koeman je bil ključni člen katalonskega »Dream Teama« pod taktirko legendarnega stratega, skupaj s Cruyffom mlajšim pa je na Camp Nouu odigral sezono 1994/95. Z golom v podaljšku finala lige prvakov leta 1992 proti Sampdorii sje Barceloni prinesel do tedaj največjo trofejo v zgodovini.Ekipo so že pred uradno potrditvijo, da jo bo tudi v prihodnjo sezono popeljal Koeman, okrepili argentinski napadalec, španski srednji branilecin brazilski bočni branilec. Že dlje časa s Camp Nouom povezujejo tudi nekdanja Koemanova varovanca pri nizozemski reprezentanci, vezistain napadalca, ki bi se po izteku pogodb z Liverpoolom oziroma Lyonom lahko novim delodajalcem pridružila brez odškodnine, ki sta morda čakala ravno na razplet trenerske sage v Kataloniji.Pozornost se bo zdaj povsem obrnila proti reševanju okoli 1,2 milijarde evrov dolga, kar pa bo verjetno vsaj do nadaljnjega ostalo v senci vprašanj glede prihodnosti klubskega kapetana in prvega strelca v zgodovini Barce, ki še vedno ni potrdil, če bo ostal v klubu, ki ga lahko v poletnem prestopnem roku zapusti brez odškodnine.Minula sezona je poleg osvojenega španskega pokala ponudila nekaj razlogov za optimizem, saj so se pod Koemanom uveljavili mlada branilcainter vezistain. Med zahtevami klubskega vodstva pred dogovorom za nadaljnje sodelovanje s Koemanom naj bi bilo tudi pogostejše igranje še enega golobradega mladeniča, vezista, medtem ko vsi v klubu že z nestrpnostjo pričakujejo okrevanje napadalca. Po kontroverznem slovesuje bilo vse pripravljeno, da 18-letni španski članski reprezentant gvinejskih korenin prevzame štafetno palico ob Messiju, a mu je minulo sezono skoraj v celoti pokvarila težja poškodba in več neuspešnih operacij kolena.