Oster odziv Rogaške na očitke SPINS: Predsednik je želel podkupnino za molk

V zadnjih dneh je kljub zimskemu premoru v nogometnem svetu vroče. Začelo se je z objavo Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije (SPINS) na njihovi spletni strani glede nepravilnosti v NK Rogaška, klubu so očitali mobing, ker so enega od nogometašev ločili od treningov prve ekipe, dodali so tudi, da so pri Rogaški zato igralcu in njegovim soigralcem odvzeli pravico do toplega obroka in stanovanja. Po navedbah SPINS se je nogometaš obrnil tudi na Inšpektorat za delo RS. Celotno objavo najdete tukaj.

Na obtožbe so se pri Rogaški ostro odzvali in v zapisu na spletni strani kluba ponudili svojo različico dogodkov, ki vključuje nekaj zelo obremenilnih navedb za sindikat nogometašev, predvsem pa za predsednika Dejana Stefanovića, ki naj bi v zameno za molk in pometanje afere pod preprogo želel podkupnino od vodstva kluba.

Odziv NK Rogaška v nespremenjeni obliki objavljamo v celoti.

Nogometni klub Rogaška ostro nasprotuje trditvam predsednika Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) in jih tudi argumentirano zanika.

Težave, povezane z igralci in disciplino v ekipi, so se začele, ko je eden od igralcev pričakoval, da si bo z denarjem in vplivom svojega očeta prislužil mesto v začetni enajsterici članskega moštva. Začeli so se pritiski in grožnje na vodstvo kluba in strokovni štab članske ekipe. Klub tem pritiskom ni podlegel in igralca v naslednjih tekmah ni uvrstil v kader, ki je kandidiral za nastope na tekmah. V NK Rogaška velja načelo, da na tekmi igrajo igralci, ki si s svojim delom na treningih in z odnosom do klubskega dresa to tudi zaslužijo. Mesto v ekipi ni na prodaj in se ga ne da kupiti, merili za minute na igrišču sta srce in kakovost.

Ko je igralec spoznal, da na ta način ne bo dosegel želenega, je iskal druge načine, da škoduje klubu. Tako je podal prijavo na SPINS. Sindikat je pred posredovanjem od igralca zahteval denar. In potem se je zgodba začela.

16. novembra sta nas obiskala dva predstavnika SPINS, ki sta se predhodno najavila. Želela sta sestanek z vodstvom kluba in napovedala sta krajši ogled treninga. Po približno enournem ogledu treninga sta sindikalista brez predhodne napovedi in odobritve kluba odšla v garderobo članske ekipe, kjer sta se pogovarjala z igralci. To je izgledalo približno tako, kot da so nas obiskali državni organi (vojska ali policija), ki imajo vsa pooblastila, da vstopijo v vsak prostor v klubu in lahko počnejo, kar si zamislijo. Po približno 30. minutah sta zapustila garderobo in na parkirišču pred stadionom čakala določene igralce. V vmesnem času je predsednik sindikata Dejan Stefanovič z dvema predstavnikoma NK Rogaška odšel v notranje prostore kluba, kjer je enemu od njih izrekel besede, ki so nas šokirale: »Ugotovili smo veliko nepravilnosti v vašem klubu, za kar bi morali podati prijavo na inšpektorat. Naš namen ni pranje umazanega perila v javnosti. Lahko plačate naš molk in bomo zadevo pometli pod preprogo. V nasprotnem primeru bomo morali podati prijavo na inšpektorat za šport in delovno inšpekcijo.« Reakcija predstavnika kluba je bila, da klub ne bo dajal nobenega denarja za molk. Nad zahtevo po podkupnini oz. izsiljevanjem smo bili šokirani, ampak glede na to, da je klub v zadnjem času bil deležen različnih pritiskov s strani različnih akterjev v slovenskem nogometu, nas to ni posebej presenetilo. Upamo, da sindikat ne izsiljuje tudi drugih klubov, saj celotna slovenska športna javnost ve, da v določenih klubih zamujajo izplačila plač igralcem in trenerjem, da igralci trenirajo po posebnem programu ali pa so odstranjeni iz prve ekipe, pa o teh primerih od sindikata ne slišimo ničesar. Zakaj ne? Ali to po mnenju sindikata niso nepravilnosti, ali ima selektivno poročanje ali pa je za molk plačan?

Sindikat je ob obisku zahteval striktno spoštovanje pogodb o profesionalnem igranju nogometa, kar je pomenilo, da smo na zahtevo sindikata nekaterim igralcem morali odvzeti hrano in prenočišče na račun kluba, saj pogodba tega ni predvidevala. Ker smo igralcem kljub temu želeli omogočiti te bonitete, čeprav sindikat tega ni dovolil, smo poiskali sponzorje, ki so prevzeli strošek prehrane in prenočišča za te igralce. Tako smo na eni strani izpolnili pogodbo, na drugi strani pa igralcem ohranili bonitete. Vodstvo sindikata je očitno tudi slabo podkovano o temi delovnih razmerij, saj pričakuje, da klub krši zakone v korist igralcev, ob tem pa se ne zaveda, da klub nima pravne podlage, da karkoli izplača igralcem, ki s klubom nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Igralci, ki niso zaposleni v klubu, so samozaposleni ali zaposleni v drugih pravnih subjektih in za svoje storitve izstavljajo račun na NK Rogaška, ki račune skladno z dogovori poravna v roku.

Dokaz, da Nogometi klub Rogaška v celoti in v dogovorjenih rokih vestno poravnava obveznosti do igralcev, trenerjev in zaposlenih, da v klubu ni nobenega mobinga ali drugih nepravilnosti in da ima vodstvo kluba spoštljiv odnos do vseh v klubu, je podpisana izjava vseh igralcev, ki so se udeležili večerje (eden se ni) po zadnji tekmi jesenskega dela 16. decembra 2023.

SPINS ob svoji majhnosti in nepomembnosti v slovenskem nogometu išče načine za pridobivanje pozornosti ter za lastno samopromocijo tudi laže, zavaja in uničuje slovenski nogomet. Da so izjave namenjene izključno samopromociji, dokazuje tudi dejstvo, da je sindikat isto novico kar dvakrat lansiral v javnost. Pri tem je drugič samo priredil datume in v izjavi lagal, da so naš klub obiskali decembra, čeprav to ne drži.

Predsednik sindikata Dejan Stevanovič ob mnogih propadlih osebnih, družbenih, športnih in političnih projektih še vedno gradi sebe in svojo kariero na račun diskreditacije drugih.

Slovenski nogometaši si zaslužijo boljše vodstvo sindikata – nekoga, ki bo branil njihove interese in ne bo na plečih klubov in igralcev delal samopromocije.

Slovenski nogomet potrebuje sindikat, ki bo deloval v njegovo korist in razvoj, ne pa ga uničeval.

NK Rogaška