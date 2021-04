Otvoritvena tekma eura 2020 v Rimu tudi z navijači

Italijanska vlada je sporočila, da bodo tekme evropskega nogometnega prvenstva junija na olimpijskem štadionu v Rimu potekale ob prisotnosti gledalcev na tribunah, je danes objavila italijanska nogometna zveza. Zaenkrat še ni znano, koliko gledalcev bo lahko na tribunah, kjer je sicer 70.000 sedežev.



»Minister za zdravstvo Roberto Speranza je rekel, da bo vladna strokovna skupina izbrala najboljšo rešitev, ki bo omogočila varen ogled tekem na olimpijskem štadionu. To je odlična novica ne samo za nogomet, temveč za celotno državo,« je ob tem dejal predsednik italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina. V Rimu so na sporedu štiri tekme: 11. junija Italija vs. Turčija, 16. junija Italija vs. Švica, štiri dni kasneje Italija vs. Wales ter nato še en četrtfinale.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: