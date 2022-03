Pariška šerifa želela deliti pravico v Madridu, Al-Helaifi grozil s smrtjo?

Mediji so namreč poročali o nešportnem obnašanju vodilnih članov francoske ekipe. Parižani so izpadli v osmini finala elitnega klubskega tekmovanja, saj so Španci na povratni tekmi slavili s 3:1, Francozi pa so prvo dobili z 1:0. Po poročanju španskih in francoskih medijev je predsednik pariškega kluba Naser Al-Helaifi skupaj s športnim direktorjem Leonardom skušal priti do sodniške slačilnice.

O tem, kaj natančno se je dogajalo na štadionu Santiago Bernabeu, obstaja več različic, po nekaterih naj bi bila predsednik in športni direktor po tekmi celo v slačilnici pri nizozemskem sodniku Dannyju Makkelieju. Razlog za slabo voljo naj bi bil gol za izenačenje, saj je bilo vodstvo PSG mnenja, da je bil gol dosežen po prekršku nad vratarjem Gianluigijem Donnarummo. Kapetan Reala Karim Benzema je nato zabil še dvakrat za hattrick in Real popeljal v četrtfinale. Vodilni gol za Parižane je dosegel Kylian Mbappe.

Neymar: Nesposobni novinarji želijo le postati slavni Neymar je na družabnih omrežijh objavil pogovor z vratarjem Donnarummo, ki naj bi nastal dan po polomu v Madridu. Nekateri mediji so namreč poročali, da naj bi se Brazilec in Italijan spopadla v slačilnici. »Živijo, Ney. Žal mi je za včeraj. Ta novica pa je nesprejemljiva,« je ob povezavi na članek na spletni strani španskega športnega časnika MARCA pripisal Donnarumma. »Prijatelj! Nič zato! To se lahko zgodi v nogometu ... Ekipa smo in te podpiramo. Mlad si še in osvojil boš celo kopico naslovov! Dvigni se in gremo naprej. Objem,« mu je odvrnil brazilski as. Nato je v ločeni zgodbi še nagovoril medije: »Sovražim, da moram tukaj govoriti o novicah, a gre za laž. Nikakršnega pretepa v slačilnici ni bilo. Gre za nesposobne novinarje, ki bi radi postali slavni. Boste poskusili naslednjič, OK?«

Da so Španci do izenačenja prišli po prekršku, je menil tudi trener PSG Argentinec Mauricio Pochettino: »Sprašujem se, kaj počne sodnik v sobi z video posnetki. Zame je bil to prekršek.«

Zdaj je na vrsti Uefa, ki pa se sooča z delikatnim vprašanjem. Predsednik PSG je namreč tudi član izvršnega odbora Uefe, pa tudi predsednik združenja klubov ECA. Obenem aktivno sodeluje tudi pri pripravi letošnjega SP v domačem Katarju. Za nameček naj bi o obnašanju obstajal video posnetek, ki naj bi ga posnel eden od sodelavcev Reala in v tem primeru bo jasno vidno, ali sta omenjena predstavnika PSG prekoračila dovoljeno mejo. Španski mediji so poročali celo o grožnjah s smrtjo, ki naj bi jih izrekel Al-Helaifi med prerekanjem z neimenovanim članom madridskega kluba.

Obstajajo tudi poročila o sporu igralcev PSG po porazu, najglasnejša naj bi bila Neymar in vratar Donnarumma, a so nesporazumi v slačilnicah po porazih na pomembnih tekmah vendarle bolj razumljivi.