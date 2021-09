Pele začasno nazaj na intenzivno nego

Legendarni Brazilec je imel v zadnjih letih veliko težav z zdravjem

Legendarni brazilski nogometašje moral zaradi težav z dihanjem za kratko nazaj na oddelek intenzivne nege, je v izjavi za javnost sporočila bolnišnica Albert Einstein v Sao Paulu, kjer so 80-letnemu idolu pred dvema tednoma odstranili tumor na debelem črevesju. »Zdaj je stabilen s kardiovaskularnega in respiratornega vidika,« so zapisali.Pele je moral preventivno, kot so še sporočili iz bolnišnice, za kratek čas nazaj na oddelek intenzivne nege, ker je imel težave z dihanjem. Zdaj pa je njegovo zdravstveno stanje stabilno in je že zapustil intenzivno nego ter naprej okreva po operaciji zaradi suma na črevesni tumor. Le malo za tem je Pele prek družbenih omrežij sam zapisal: »Prijatelji, še vedno zelo dobro okrevam. Danes me je obiskala družina in še vedno sem vsak dan nasmejan.«Njegova hčerkaje prav tako na Instagramu objavila fotografijo z nasmejanim očetom iz bolnišnice, v upanju, da bi malo razvedrila njegove navijače. »To je običajen scenarij okrevanja za moškega njegovih let. Po tako zahtevni operaciji včasih narediš dva koraka naprej, nato pa enega nazaj,« je ob fotografiji zapisala njegova hči.»Včeraj je bil utrujen in je naredil korak nazaj, danes pa zato dva naprej,« je še sporočila Nascimentova, ki je že večkrat poročala o okrevanju 80-letnega očeta, in dodala: »Okreva dobro. V skladu s pričakovanji. Obljubim!« Peleju so domnevni tumor odkrili med rutinskim zdravniškim pregledom v bolnišnici Albert Einstein, kjer je Brazilec na zdravljenju vse od 31. avgusta, in ga 4. septembra operirali.Legendarni Brazilec je imel v zadnjih letih veliko težav z zdravjem, večkrat pa je pristal tudi v bolnišnici; nazadnje leta 2019 zaradi hudega vnetja sečil. Mnogi ga imajo za najboljšega nogometaša v zgodovini, še danes je edini, ki je trikrat osvojil svetovno prvenstvo (1958, 1962 in 1970).