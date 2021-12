Pele zadnjič letos na kemoterapiji, njegovo stanje stabilno

Eden od najboljših nogometašev v zgodovini Edson Arantes do Nascimento, bolj znan kot Pele, je moral znova v bolnišnico Albert Einstein v Sao Paulu, kjer so ga septembra operirali zaradi tumorja na debelem črevesu. Njegova hčerka Flavia je prek instagrama sporočila, da je šel Pele na kemoterapijo, s katero bo nadaljeval zdravljenje.

Iz bolnišnice, v kateri je septembra preživel mesec dni, pa so sporočili, da je zdravstveno stanje 81-letnega Peleja stabilno in da se bo v nekaj dneh predvidoma lahko vrnil v domačo oskrbo. Konec septembra je ista bolnišnica sporočila, da bo moral trikratni svetovni prvak na kemoterapijo za zdravljenje tumorja, odkritega med rutinskimi pregledi. Nato je bil 4. septembra operiran ter deset dni na intenzivni negi, kamor se je vrnil nekaj dni pozneje zaradi težav z dihanjem.

Hčerka mirila rojake pred bolnišnico

Ena od njegovih hčera Flavia je ponoči na instagramu prosila Pelejeve oboževalce, naj mu namenijo »dobre misli« in jim zagotovila, da je to zadnji letošnji obisk bolnišnice. Povedala je, da je njen oče na »zdravljenju, pregledih in kemoterapiji«.

Pred bolnišnico je še ena od njegovih hčera, Kely Nascimento, pomirjala njegove oboževalce s fotografijami in videoposnetki iz bolnišnice, na katerih je njen oče kljub očitni utrujenosti še vedno nasmejan in poln humorja.

Tudi sam Pele je v zadnjem času imel nekaj objav na družbenih omrežjih, v eni od njih je prejšnji teden Argentincu Lionelu Messiju čestital za njegovo sedmo zlato žogo.

V zadnjih letih je imel Pele številne zdravstvene težave, zlasti leta 2019, ko je bil hospitaliziran v Parizu in nato premeščen v Sao Paulo zaradi ledvičnih kamnov.