Pelejev obisk bolnišnice bo trajal malce dlje

Pele je v bolnišnici Albert Einstein na zdravljenju zaradi raka na debelem črevesju, tumor so mu odkrili pred pol leta, vnovič pa mu težave povzroča vnetje sečil. Kot je v ponedeljek po lokalnem času poročal novičarski portal G1, ki se je skliceval na bolnišnico Albert Einstein v Sao Paulu, so Peleju okužbo odkrili med rutinskimi pregledi.

Pele je bil ponovno hospitaliziran 13. februarja, ko je nadaljeval redno kemoterapijo, med zdravljenjem pa so mu odkrili vnetje.

Številne zdravstvene težave

»Prijatelji, kot vsak mesec, grem spet v bolnišnico, da nadaljujem zdravljenje,« je takrat zapisal v objavi na instagramu. Zdravniki so 81-letnemu Peleju v začetku septembra odstranili rakavo tvorbo na debelem črevesu. Po operaciji je bil sprva na oddelku intenzivne nege, kjer je ostal približno mesec dni, zdaj pa zdravljenje nadaljuje s kemoterapijo in bolnišnico obiskuje mesečno.

Zdravljenje zaradi rakave tvorbe niso edine zdravstvene težave legendarnega Brazilca v zadnjih letih. V preteklosti je moral prestati več operacij kolka, imel je težave s hrbtenico in kolenom. Pred dvema letoma so mu ob vnetju sečil odkrili in nato odstranili tudi ledvični kamen.

Pele velja za legendo brazilskega in svetovnega nogometa. Z Brazilijo je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka (1958, 1962, 1970), na 92 reprezentančnih tekmah pa je dosegel 77 golov in je še vedno najboljši reprezentančni strelec Brazilije. Je tudi med četverico nogometašev v zgodovini, ki so dosegli gol na štirih različnih svetovnih prvenstvih.