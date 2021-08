Pep Guardiola lovi Harryja Kanea, bo ujel Cristiana Ronalda?

Cristiano Ronaldo nima več neomajne podpore pri Juventusu. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Statusje še vedno ena od najbolj vročih italijanskih nogometnih tem, potem ko je uvodno tekmo sezone v serie A začel kot rezervist. Trenerin Portugalec sta se že prej dogovorila o njegovi začetni vlogi, o morebitnem odhodu pa odločajo drugi.Juventus bi se rad odrekel dragega Portugalca, ki z letno plačo 30 milijonov evrov ruši varčevalno plačilno politiko, a na njegov naslov še ni prišla niti ena ponudba. Kot razkrivajo zakulisne dejavnosti, ki jih je razkrila rožnata, obstaja možnost, da bi Ronalda poklical k sebi. O tej kombinaciji se je katalonski trener Manchester Cityja pogovarjal z Ronaldovim agentom, pri čemer pa je vse odvisno od tega, kako se bo odločil Tottenhamov predsednik in lastnik: bo prižgal zeleno luč za prestopali pa bo kapetana angleške reprezentance in najboljšega strelca zadržal.Guardiola že nekaj časa mrzlično išče ustreznega napadalca, pri čemer je Kane že lep čas glavna tarča. Tudi trmasti Katalonec se je zavedel, da z »lažnimi devetkami« ne more osvojiti lige prvakov, kar je glavni cilj angleškega prvaka že vse od njegovega prihoda v Anglijo.Sodelovanja med Guardiolo in CR7 ne gre izključiti, so še prepričani pri La Gazzetti dello Sport.