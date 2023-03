Pep Guardiola za leto dni zaklenil Erlinga Haalanda

Pri angleškem nogometnem prvaku Manchester Cityju so si oddahnili. Še za leto dni, do junija 2025, je pogodbo podaljšal trener Pep Guardiola. Njegovo podaljšanje je prineslo še eno lepše darilo. Za eno sezono se je preložila klavzula, ki je že vnašala nemir in je bila podčrtano z rdečo. Prihodnje leto, junija, bi vstopil v veljavo dodatek k pogodbi, po katerem bi bil Erling Haaland prost nogometaš ob plačilu 200 milijonov evrov odškodnine. Norveški čudežni fant pa je imel pogodbo vezano tudi za podaljšanje trenerjeve pogodbe. Ker bo Katalonec končal svoje poslanstvu pri »meščanih« šele junija 2025, bo tudi Hallandova klavzula prišla v veljavo leto pozneje. Haaland ima sicer z Manchestrom pogodbo do leta 2027.

Guardiola je v Manchestru že od leta 2016. In le v prvi sezoni City ni osvojil lovorike, potem pa je pod Guardiolovo taktirko postal absolutni vladar angleškega nogometa. Osvojil je štiri od zadnjih petih premier league, pokal angleške nogometne zveze, štiri ligaške pokale in dva superpokala. Igral je tudi v finalu lige prvakov (izgubil je proti Chelseaju) in bil polfinalist minule sezone, ko ga je izločil Real Madrid.