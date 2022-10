Pešačil iz Madrida do Dohe, izginil pa je v Iranu

Santiago Sanchez, ki je svoje popotovanje do Katarja, kjer se bo novembra začelo 22. svetovno prvenstvo v nogometu, zadnjih devet mesecev pridno opisoval na družbenih omrežjih, se družini ni oglasil vse od prečkanja meje z Iranom pred tremi tedni. Sanchez, ki je velik oboževalec nogometa, si je želel ogledati prvo tekmo španske reprezentance na mundialu proti Kostariki, ki jo bo 23. novembra gostila Al Thumama.

»Ideja tega popotovanja je motivirati in navdihniti ljudi ter jim pokazati, da lahko pridejo zelo daleč z zelo majhnim vložkom,« je za AP povedal iz iraškega Slemanija, zadnje glasovno sporočilo družini je poslal 2. oktobra, dan po prečkanju meje z Iranom. V prestolnici Teheran je že imel dogovorjen televizijski intervju, nato se je nameraval podati v Bandar Abbas na jugu države, od koder bi odplul v Katar.

»Hudo nas skrbi, z možem kar ne moreva nehati jokati,« je AP citiral mamo Celio Cogedor, pri iskanju sina pa od 17. oktobra, ko so uradno prijavili njegovo izginotje, pomagata tudi španska policija in diplomati. »Ni širil propagande ali česa podobnega. Poganja ga le navijaška strast, ki jo čuti do madridskega Reala, in to, da bi do začetka mundiala prišel do Katarja,« je dodala.

Sanchez v iraškem Zakhu FOTO: Kawa Omar/Reuters

Tam ga je gostila tudi kurdska družina. FOTO: Charlotte Bruneau/Reuters

Na ulicah Zakha FOTO: Kawa Omar/Reuters

FOTO: Kawa Omar/Reuters

FOTO: Charlotte Bruneau/Reuters