Za začetek pestre sobote kanonada Liverpoola

Takumi Minamino je dosegel prvi gol v premier league. FOTO: Neil Hall/AFP

Crystal Palace in Liverpool sta odprla živahno nogometno sezono v najboljših evropskih ligah. Že v 3. minuti je prvi gol v prvenstvu dosegel JaponecŽe v prvem polčasu sta kasneje za prvake zadela tudiin. V drugem se je nadaljevala toča golov v mrežo zasedbe bivšega Liverpoolovega trenerja. Še enkrat je zadel Brazilec Firmino, že prej kapetanin potem še dvakrat tokratni rezervistki je v pol ure tekme zbral dva gola in podajo.Derbija bosta v Franciji, kjer bo PSG gostoval pri vodilnem Lillu, in Nemčiji, kjer bo prvak Bayern gost vodilnega Bayerja iz Leverkusna. V Španiji bo glavna tekma Barcelona vs. Valencia. Atleticogosti Elche. V Italiji bo branilec naslova Juventus igral v Parmi.15.30 Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim15.30 Augsburg - Eintracht Frankfurt15.30 Schalke - Arminia Bielefeld15.30 Mainz - Werder Bremen15.30 Leipzig - Köln18.30 Bayer Leverkusen - Bayern MünchenCrystal Palace - Liverpool 0:7 (0:3)16.00 Southampton - Manchester City18.30 Everton - Arsenal21.00 Newcastle - Fulham14.00 Atletico Madrid - Elche16.15 Barcelona - Valencia18.30 Osasuna - Villarreal18.30 Levante - Real Sociedad21.00 Sevilla - Real Valladolid15.00 Fiorentina - Hellas Verona18.00 Sampdoria - Crotone20.45 Parma - Juventus17.00 Metz - Lens19.00 Olympique Marseille - Reims21.00 Nica - Olympique Lyon