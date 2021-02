Purgerji ne korakajo k naslovu, grozi Slavonija, v bitki tudi Slovenci

KonecTednaTujina13Feb PDF

Sodniške zamenjave

Tudi virus ni zatrl žara okroglega usnja na zelenicah, ne mine pa ligaški konec tedna, ki ne bi ponudil kakšnega velikega obračuna. Tokrat bomo izpostavili obračune Manchester Cityja in Tottenhama, Napolija in Juventusa, zagrebškega Dinama in Osijeka ter najbolj vroči grški obračun med Panathinaikosom in Olympiakosom.Špance in Portugalce zaradi zgodovine ne veže najtesnejše prijateljstvo, Katalonecin Luzitanecbosta s svojima Manchester Cityjem in Tottenhamom protagonista današnjega derbija 24. kola premier league. City na razpredelnici vodi, ostroge so osme, a derbi je tudi dvoboj med tretjim Leicestrom in četrtim Liverpoolom. A, kot smo že omenili, iberijsko rivalstvo, še iz časov, ko sta Guardiola in Mourinho v istem času vodila Barcelono in Real Madrid, je dodatna začimba v angleški žogobrcarski jedi. Nebeško plavi iz Manchestra so v nizu 15 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, gre za rekorden dosežek. »Uspešen niz nam pomaga, da smo na razpredelnici tam, kjer smo, in prav nič več kot to,« Guardiola stvari pušča na trdnih tleh.Če smo pretekli vikend spremljali obračun francoskega severa (Paris Saint-Germain) in juga (Marseille), bo danes vroče tudi v Neaplju, kjer v 22. kolu serie A gostuje Juventus. Torinska stara dama kot tretja na lestvici zaostaja sedem točk za vodilnim AC Milanom, novi trener Juvejagara za ohranitev stare slave, Napoli je šesti. Po preboju v finale italijanskega pokala, po povratni tekmi brez zadetkov, je Juventus izločil Inter, pa so Pirla zaradi obrambne trdnosti primerjali z nekdanjim nadvse uspešnim trenerjem torinskega kluba, pragmatičnim. »To mi zelo gode, če bom tako uspešen kot on, me lahko kličete Allegrijevec,« je navrgel Andrea Pirlo.Danes bo v Maksimiru derbi 21. kola hrvaške lige med Dinamom in Osijekom; kar je senzacionalno, zagrebški klub na lestvici, ima 45 točk, nima nobene točkovne prednosti pred najbližjim zasledovalcem, prav klubom iz Slavonije. Ekipa serijskega hrvaškega prvaka, v njej igra tudi slovenski reprezentant, torej še ne maršira k novi državni lovoriki, Osijek pa denimo vodi prav, ki je bil nečastno odpuščen kot trener purgerskega kluba. Zanj v panonski ekipi igrata tudi reprezentanta SlovenijeinMaksimirski dvoboj bo kot glavni sodnik sodil, pod velikim pritiskom bo. Dinamo in Rijeka, reški predsednikje še posebej zagrmel, sta se namreč združila v boju pri očiščevanju sodniške organizacije Hrvaške nogometne zveze. Zamenjan je bil šef hrvaških sodnikov, tudi vsa sodniška komisija, saj se je Dinamo pritožil nad odnosom nogometnih delivcev pravice; gre za odločitve po video ogledu VAR. No, tako Dinamo kot Rijeka pa bi se želela otresti tudi osiješke kandidature za prvaka.Povsem razumljivo je, da je v temperamentnem hrvaškem nogometu vroče, kaj šele v grškem, kjer bo jutri obračun najhujših tekmecev iz Aten in Pireja. Olympiakos sicer premočno vodi na razpredelnici, 57 točk je zbral, drugi Aris jih ima 42, Panathinaikos je peti z 38. A rivalstvo med uglednima kluboma je tako ogorčeno, da v takšnih nogometnih vojnah med grškimi polisi, mestnimi državicami, ne odloča le dnevna forma.