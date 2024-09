Po incidentu kontroverznega Atamana je Fenerbahčeju prekipelo

V evropski košarki je Ergin Ataman fascinantno, zelo uspešno, a tudi kontroverzno ime. Od leta 2022 je Ataman turški selektor, leto kasneje je sedel na klop atenskega Panathinaikosa in lani, skupaj s Sanijem Bečirovićem, osvojil naslov prvaka evrolige.

Ataman pa je tudi velik nogometni navijač in privrženec istanbulskega velikana Galatasaray. Ta je na nedavnem mestnem derbiju premagal Fenerbahče s 3:1, kar privržence rivala razumljivo zelo boli, Ataman pa ob zmagi še vedno uživa. Celo tako, da je na prijateljski košarkarski tekmi med Panathinaikosom in Galatasarayjem vmes pogledal navijače turškega moštva in s prsti pokazal rezultat 3:1 ter razumljivo dobil bučen aplavz.

Povsem drugače je bilo pri Fenerbahčeju, v klubu so imeli Atamana dovolj in Fenerbahče je javno oznanil, da svojih igralcev ne bo več pustil na reprezentančni zbor, dokler bo Ataman turški selektor. 58-letnik se je sicer opravičil, a to vsaj zaenkrat vodilnih pri Fenerbahčeju ni pomirilo.