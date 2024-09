Obradović pred 40.000 gledalci v Atenah: Tu je moj dom

V Atenah so pripravili spektakularen košarkarski turnir v spomin na Pavlos Giannakopoulosa, gostil ga je Panathinaikos na odprtem olimpijskem štadionu Panatenaik, ki je edini štadion na svetu, v celoti izdelan iz marmorja in ena glavnih atenskih znamenitosti. Na spektaklu na prostem se je zbralo več kot 40.000 gledalcev, ki so pripravili izjemno vzdušje.

Rezultat tekme med Partizanom in Panathinaikosom je bil drugotnega pomena, beograjsko moštvo je slavilo s 75:64, potem ko je Panathinaikos zelo slabo metal za tri točke. Po tekmi je bil v središču pozornosti tudi Željko Obradović, trener Partizana, ki je velik del kariere preživel v Atenah in je še vedno ljubljenec navijačev.

»Tu sem preživel velik del kariere, dobro veste, kaj mi pomeni Panathinaikos. To je bilo najboljših 15 let mojega življenja, tu sem doma,« je navijačem polaskal Obradović in si prislužil bučen aplavz.

Zaradi turnirja v Atenah Partizan ta konec tedna ne bo začel z nastopi v ligi ABA, sezono bo otvoril v sredo s tekmo proti Borcu iz Čačka.