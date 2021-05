Po prihodu Joseja Mourinha se klubske delnice naglo dražijo

Prihod portugalskega nogometnega strokovnjaka Joseja Mourinha na Apeninski polotok zelo ugodno vpliva na dogajanje na italijanski borzi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so se cene delnic italijanskega prvoligaša Rome v sredo na začetku trgovanja zvišale za 14,7 odstotka, potem ko so v torek pridobile 21 odstotkov.



Takoj po objavi imenovanja Mourinha za trenerja za sezono 2021/22 so delnice prvoligaša Rome, ki je v lasti ameriškega poslovneža Dana Friedkina, na milanski borzi narasle za več kot 21 odstotkov. A se njihova rast še ni ustavila.

Mourinho, ki je na Apeninskem polotoku deloval že med letoma 2008 in 2010 pri milanskem Interju (z njim je osvojil tudi ligo prvakov), bo klub prevzel z začetkom sezone 2021/22, zdajšnji strateg Paulo Fonseca pa bo klub zapustil po koncu te sezone.



»Klub z zadovoljstvom naznanja, da se je dogovoril z Josejem Mourinhom za mesto trenerja v sezoni 2021/22,« so pri rimskem kolektivu v torek zapisali v sporočilu za javnost.

