Olimpijo je po uvodnem jurišu na realna tla spustil prebujeni Maribor

Razplet velikega derbija in zmaga Maribora z 2:1 sta šla na roke Celjanom, ki imajo pet tekem pred koncem prvenstva ducat točk prednosti in na stežaj odprto pot do drugega naslova prvaka. Vijolični so s 16. zmago v sezoni zaostrili prestižno bitko za drugo mesto. Zaostajajo štiri točke, čaka jih še domači derbi z Ljubljančani. Olimpija je derbi odprla sijajno, po 12.minutah že bila v vodstvu, drugi gol je visel vzraku. Toda vijolični so se počasi začeli pobirati. Sledilo je za domače navijače mučnih drugih 45 minut. Toda kdo je bil krivec za neverjeten preobrat v tekmi kontrastov, slaba Olimpija ali odličen Maribor? Josip Iličić je bil prepričan, da bi Maribor zmagal tudi brez izključitve nepremišljenega Litovca Justasa Lasickasa, ki je v »razpadanju Olimpijinega sistema« deloval kot idealen igralec za takšno tekmo.