Pokalni prvaki so se znesli nad Lendavčani

V senci včerajšnjega slavja nogometašev Olimpije so se pokalni prvaki Celjani v 35. kolu državnega prvenstva znesli nad igralci Nafte. Zmagali so kar s 6:1 (4:0).

Čeprav so gostje v Lendavi igrali z drugo postavo in brez kaznovanega trenerja Alberta Riere, so iztržili visoko zmago. Če ta zanje ne pomeni prav veliko, pa je poraz bolj zabolel Nafto. Ta namreč pred zadnjim kolom za tri točke zaostaja za predzadnjimi Domžalačani.

Celjani so imeli prvo lepo priložnost v 13. minuti, ko je poskusil Logan Delaurier-Chaubet, izkazal pa se je Žan Mauricio. Takoj zatem je žoga po kotu z leve strani srečno prišla do Edmilsona, ki jo je s sedmih metrov pospravil v mrežo. Le dve minuti pozneje je bilo že 2:0, ko je Anomnachi Chidi zadel z roba kazenskega prostora malce z leve strani. Chidi je v 26. minuti poskusil še z glavo, vendar streljal prešibko.

V 29. minuti je bilo že 3:0, potem ko so gostje izigrali domačo obrambo in prek Maria Kvesića znova matirali Mauricia. Na 4:0 so gledalci čakali le nekaj sekund; Nikita Josifov je po desni strani prišel povsem sam v kazenski prostor in kaznoval povsem anemično predstavogostiteljev. Zmagovalec je bil tako hitro znan, drugi polčas pa zgolj formalnost.

V tem je v 52. minuti Kvesić znova močno streljal z 20 metrov, Mauricio je žogo odbil, v 53. pa je Kristijan Tojčić prejel drugi rumeni karton in še v večje težave spravil domačo zasedbo. Številčno prednost je takoj unovčil Kvesić, ko je natančno izvedel prosti strel z več kot 20 metrov za 5:0.

Celjani so imeli v nadaljevanju še nekaj lepih priložnosti, ob tem pa priložnost za dokazovanje ponudili nekaterim mladcem in prav novinec Stijan Gobec je v 77. minuti podal z desne strani pred gol, kjer je na 6:0 povišal Artemijus Tutyškinas.

V 85. minuti je po napaki gostov Milan Klausz le malce zmanjšal zaostanek Lendavčanov z njihovim sploh prvim strelom v okvir vrat. Nafta bo v zadnjem kolu naslednjo nedeljo gostovala pri Mariboru, Celjani pa bodo gostili Domžalčane, ki so se v prvi današnji tekmi razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1) z igralci Brava.

Pomembna točka za Domžalčane

Šiškarji so na gostovanju ob Kamniški Bistrici začeli bolje in že po dobrih dveh minutah prešli v vodstvo, potem ko je po podaji Nemanje Jakšića z desne strani z glavo zadel Matej Poplatnik. Tako je dosegel svoj 13. gol v sezoni.

V 25. minuti so domači nogometaši dobili nekaj vetra v jadra, saj je Kenan Toibibou pri gostih kot zadnji nogometaš naredil prekršek nad Nikolo Burićem, zaradi česar je moral z igrišča. Dobrih deset minut pozneje so gostitelji izpeljali spodobno akcijo, vendar je na koncu ključno posredoval vratar gostov Uroš Likar.

Kmalu po začetku drugega polčasa in vstopu v igro je Haris Vučkić streljal z osmih metrov, a malo mimo vrat. A pri tem je žoga zadela v roko Angea N'Guessana, zato je sledil ogled posnetka in tudi enajstmetrovka. To je izvedel Danijel Šturm in v 50. minuti izenačil izid.

V 60. minuti je Šturm poskrbel za preobrat, ko je potegnil po levi strani in na koncu z diagonalnim strelom dosegel še svoj 13. gol sezone. A Bravo se ni vdal, v 74. minuti so se gostje veselili izenačenja, potem ko je podajo z desne strani v osrčju kazenskega prostora z nogo izkoristil N'Guessan.