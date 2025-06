Pokazal bom temu ciganu, je prebral na obrazu poparjenega napadalca

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je gostoval na klepetu za YouTube kanal »xBuyer«, ki ima več kot 5,7 milijona naročnikov. Katalonec je veliko govoril o mladih igralcih, njihovem dozorevanju in tem, kako lahko nogometaš podaljša kariero.

»Enostavno, nogomet jim mora biti všeč. Tistim, ki jim ni, ne bodo zdržali 10 ali 15 let, ne glede na to, kako dobro življenje imajo in dobre pogodbe,« je preprosta formula enega od najboljših trenerjev na svetu. Razkril pa je tudi anekdoto, ki ga vselej najbolj zdraži.

»Obožujem Sergia Agüera. Je prijeten fant, ki je zabil najpomembnejši gol v zgodovini Manchester Cityja. Za prvi naslov. Spomnim se dne, ko sem Agüeru rekel, da ne bomo podaljšali pogodbe. Tisti dan na treningu je baraba na krajših tekmah zabila 200 golov. Imel je obraz, na katerem je pisalo: ’Pokazal bom temu ciganu …’ 200 golov! Rekel sem mu: ’Sergio, podaljšal ti bom pogodbo, naredil sem napako. Nato je na zadnji tekmi zabil dva gola. Zame je bil privilegij trenirati Agüera, imel je edinstven talent,« je bil zgovoren 54-letni Guardiola.

Argentinec Agüero »Kun« je za Manchester City v premier league v 275 tekmah dosegel kar 184 golov in osvojil pet naslovov angleškega prvaka. Zaradi težav s srcem je 37-letni Agüero leta 20231 končal kariero v dresu Barcelone.