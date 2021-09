Poker asov postavil Koper na vrh lestvice

Standings provided by SofaScore LiveScore

S 4:2 so nogometaši Kopra premagali Domžale in se ponovno zavihteli na vrh lestvice Prve lige Telemach. Strelci za moštvo z Obale so biliin. Pri gostih sta bila natančnainKoprčani so po sijajnem uvodu v novo sezono - na prvih sedmih tekmah so kar šestkrat zmagali in enkrat remizirali - izgubili sapo in na zadnjih treh tekmah osvojili le točko, danes pa so prekinili črni niz in na zaostali tekmi 4. kroga na kolena položili Domžalčane.Koper se je po sedmi zmagi znova zavihtel na vrh lestvice in ima točko več od drugouvrščenega Brava, osmoljenec današnjega obračuna na Obali pa je s sedmega zdrsnil na osmo mesto.Domžalska ekipa bo v soboto, 2. oktobra, gostovala v Sežani, koprska pa bo dan kasneje gostila Celje.