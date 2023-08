Pol milijarde evrov prihodkov je pokrilo svetovno prvenstvo

Nogometno svetovno prvenstvo nogometašic v Avstraliji in na Novi Zelandiji bo po denarni plati za Mednarodno nogometno zvezo uspešno. Njen predsednik Gianni Infantino je v petek v Sydneyju razkril, da je imela Fifa na prvenstvu rekordnih 525 milijonov evrov prihodkov.

»Pojavljale so se govorice, da je turnir predrag, da ne bo dovolj prihodkov in da ga bomo morali finančno podpreti,« je dejal Infantino in potrdil, da se bo prvenstvo na ta način pokrilo samo.

»Na svetu ni veliko športnih dogodkov, ki generirajo več kot pol milijarde evrov prihodkov,« je še dejal Švicar in kritikom zabrusil, da strategija Fife ni slaba. »Seveda pa se moramo še izboljšati.«

Infantino se je dotaknil tudi kritike, da so nagrade za reprezentance na moškem prvenstvu višje, kot na ženskem. Tokrat bodo ekipam razdelili 100 milijonov €, na lanskem moškem prvenstvu so med ekipe razdelili 404 milijonov €.

Predsednik je za izenačitev in to naj bi se morda zgodilo že na naslednjem prvenstvu, ki ga gostijo Nemčija, Belgija in Nizozemska leta 2027. V to potezo je Fifa nekako tudi prisiljena, saj je letos objavila rekordne prihodke za obdobje 2019-2022, ki so znašali kar 7 milijarded €.

Širitev s 24 reprezentanc na 32 je bila pravilna

»Ampak res se je treba potruditi za enakost spolov v nogometu. Ne le z nagradami na svetovnem prvenstvu. To vprašanje se pojavi vsaka štiri leta in temu se bližamo. A s tem ne bomo rešili nič. Prvenstvo traja le mesec dni vsake štiri leta in na njem nastopi le peščica od več tisoč igralk po vsem svetu.«

Infantino je v Sydneyju še enkrat več zagovarjal tudi širitev ženskega SP s 24 na 32 reprezentanc. »Nekateri so napovedovali, da ne bo šlo, da je kakovostna razlika prevelika in da bomo imeli rezultate 15:0. In vse to naj bi bilo slabo za ženski nogomet, kar se ni zgodilo.«

»Fifa se je odločila prav. S širitvijo prvenstva so številne reprezentance videle priložnost za sodelovanje na prvenstvu. Zdaj imajo priložnost, da se pokažejo na svetovnem odru,« je še dejal Švicar. Novinci na prvenstvu so bili denimo Jamajka, Maroko in Južna Afrika.

Finale med Anglijo in Španijo bo v nedeljo opoldne.