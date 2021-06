Polfinale in finale si bo lahko ogledalo 60.000 ljudi

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je dobil odprto pismo evropskega poslanca in člana parlamentarnega odbora za javno zdravje Petra Lieseja. FOTO: Yves Herman/Reuters

Zdravje pred prihodki

Polfinalno in finalno tekmo evropskega prvenstva v nogometu si bo na stadionu Wembley v Londonu lahko ogledalo 60.000 navijačev, so danes sporočile britanske oblasti. Oblasti na Otoku so namreč sprostile nekatere ukrepe, po novem pa bodo lahko tribune na nekaterih športnih dogodkih na prostem zasedene 75-odstotno. Britanska vlada je že pretekli teden potrdila načrte za 20 pilotnih dogodkov, ki se bodo lahko odvili s prisotnostjo gledalcev, med njimi sta tudi EP v nogometu in teniški turnir v Wimbledonu. Nogometna tekma osmine finala 29. junija na Wembleyju bo odigrana pred polovično zasedenostjo stadiona, kar pomeni približno 40.000 navijačev. Tekme angleške reprezentance v skupinskem delu so že bile vključene v raziskovalni program vlade, tudi današnja zadnja proti Češki pa bo odigrana pred 22.500 gledalci, kar predstavlja 25-odstotno zasedenost nacionalnega stadiona.Iz vrst Evropskega parlamenta je sicer na temo sproščanja ukrepov na Otoku evropski poslanec iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) in član parlamentarnega odbora za javno zdravjeposlal odprto pismo predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefa), Slovencu. Uefo je opozoril na nevarnosti, ki so posledica koronskih razmer in zlasti različice delta v času nadaljnjega poteka nogometnega EP. »Zdravstvene razmere, zlasti v Veliki Britaniji, so spet zelo nevarne. Nova različica, ki je veliko bolj nevarna, se hitro širi. Naše zdravje je prednostna naloga. Širjenje različice delta onemogoča, da bi si 40.000 ali več gledalcev ogledalo tekme na londonskem stadionu. Nujno je treba poostriti higienske ukrepe. Morda je neizogibna celo selitev drugam,« je opozoril Liese.Nemški politik in zdravnik je ocenil tudi navedbe, da bi lahko prizorišče finalne tekme iz Londona preselili na primer v Budimpešto. »Uefa ne bi smela izbirati nadomestnih prizorišč glede na to, kje je dovoljeno največ gledalcev, ampak glede na to, kateri stadion ali mesto ima najboljši higienski koncept in kje je zdravstveno varstvo najbolje zagotovljeno. Polni stadioni, kot da koronavirus ne obstaja več, so zato slab znak. Uefa bi morala dati prednost zdravju pred komercialnimi vidiki,« je še dodal Liese.Nad sprostitvami je zaskrbljena tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), kot poroča AFP. »Pri WHO smo zaskrbljeni nad sproščanjem ukrepov v nekaterih državah prirediteljicah evropskega prvenstva. Na nekaterih stadionih bo lahko več gledalcev, kljub temu da se že pozna porast primerov okužb,« so zapisali pri WHO. Tudi nemška kanclerkaje po srečanju s predsednico Evropske komisijeopozorila krovno evropsko nogometno zvezo, naj ravna odgovorno.»Upam, da bo Uefa v luči zadnjih sprostitev ravnala odgovorno. Menim, da ne bi bilo dobro, da bi bili stadioni polni,« je še pred odločitvijo britanske vlade zbranim novinarjem po srečanju z von der Leynovo dejala Merklova.V času EP, ki poteka v 11 evropskih mestih, je polno zaseden zgolj stadion v Budimpešti. Tam bo na sporedu še ena tekma v skupinskem delu (Francija - Portugalska) ter ena tekma osmine finala. Obe madžarski tekmi v skupinskem delu pa si je lahko ogledalo 61.000 gledalcev.