Polovico moštva bodo lahko zamenjali tudi na Euru 2021

Pravilo petih menjav igralcev na nogometnih tekmah pod okriljem evropske zveze (UEFA) bo v veljavi tudi na prihajajočem prvenstvu stare celine (med 11. junijem in 11. julijem), je odločil izvršni odbor UEFA. Prav tako bodo lahko trenerji pet menjav opravili tudi na dvobojih lige narodov.



Odgovorni pri UEFA so pravilo, ki omogoča dodatni menjavi na tekmi, sprejela zaradi posledic pandemije novega koronavirusa, ko so se po prekinitvi spet začenjala tekmovanja na najvišji ravni. Člani izvršnega odbora evropske zveze je zdaj obravnaval morebitne spremembe tega pravila, a je odločil, da ostaja še naprej v veljavi. Ugotovili so, da razlogi, zaradi katerih so lani sprejeli novo pravilo, še vedno obstajajo. Poleg tega pravilo velja tudi na kvalifikacijskih tekmah za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju.



Zaradi tega so člani izvršnega odbora sklenili, da bo pet menjav dovoljeno opraviti tudi na tekmah evropskega prvenstva 202 ter na tekmah finala lige narodov oktobra in na tekmah za obstanek v posameznih skupinah tega tekmovanja marca prihodnje leto.

