Poraz proti prvaku polom, ne pa točka proti predzadnjemu

Ali je Olimpija pred morda ključnima tekmama sezone, jutrišnjo proti Domžalam in v soboto proti Mariboru, že razblinila neznanke o tem, ali lahko igra še bolje in ali je Maribor lahko še slabši? Zakaj v SNL ni veliko zmag z visoko razliko in strelcev z veliko golov?