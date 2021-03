Porti azzurrinom tudi z več žoge v nogah in kombinatorike

Napadalec Žan Medved (desno) se je boril kot lev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sven Šoštarič Karić (najvišji v skoku) je bil med najboljšimi v slovenskem moštvu. FOTO: Leon Vidic/Delo



Italijani tepejo in izzivajo

Aljoša Matko je v svojem slogu, spretno in zvito, darilo čeških branilcev spremenil v prvi gol, ki pa ni zadostoval za prvo zmago Slovenije na evropskih prvenstvih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Najmlajši v slovenski nogometni reprezentanciše zlepa ne bo pozabil tekme v Celju proti Češki na evropskem prvenstvu do 21 let. V 85. minuti je 19-letni napadalec Sampdorie nesrečno, zmedel ga je še en slovenski napadalec v obrambni akciji, dosegel avtogol, potem ko je že v prvem polčasu v 32. minutiizkoristil nerodnost tekmecev v kazenskem prostoru. Slovenski upi bodo jutri zvečer v Ljudskem vrtu izzvali še Italijo za morebitni preboj v četrtfinale.Slovenija je namesto prve zmage na velikih tekmovanjih osvojila prvo točko v skupini B, a navkljub razočaranju ohranila možnosti za izjemen podvig: uvrstitev v četrtfinale. Način, na katerega so slovenski upi ostali brez prve zmage, pa je bil boleč. Čehi – še drugič so prišli do točke po avtogolu tekmecev – so resda ves drugi polčas stiskali obroč okoli vrat vratarja, a večjih priložnosti si niso priigrali. Slovenci so sami izzivali nesrečo in jo priklicali. Tudi moči jim je po 70. minuti zmanjkovalo, za srčnost in bojevitost pa niso bili ustrezno nagrajeni.»Nimamo si česa očitati,« je bil razočaran drugi slovenski osmoljenec, strelec gola Matko, tretji slovenski osmoljenec, uradno najboljši igralec tekmetudi ni bil vesel naziva. »Raje bi ga zamenjal za tri točke,« je bil iskren nepogrešljivi član Celja, ki mu je selektorv primerjavi z uvodno tekmo proti Španiji namenil drugo vlogo, zadnjega zveznega igralca. Na njegovo pa postavilSin slavnega očeta iz najuspešnejšega slovenskega rodu Amirja ni bil edini novi mož v začetni enajsterici. V njej je bil več kot soliden prevečkrat osamljeni napadalec, ki je začel namesto. Prelec pa je dobil priložnost namesto, ki je storil neroden prekršek, po katerem so Čehi izenačili.Matematika ponuja kar nekaj četrtfinalnih formul, pri čemer pa niti torkova senzacija proti Italiji ne bo zadoščala, če bi Čehi presenetili praktično že četrtfinaliste, branilce naslova Špance. Slovenske možnosti so kljub vsemu minimalne ali v mejah znanstvene fantastike. Samo srčnost in bojevitost, ki ju je bilo v celjskem dvoboju na kubik, ne bosta zadostovali. Proti azzurrinom bo treba pokazati še več nogometnih veščin – na primer, igro z žogo v svoji posesti in kombinatoriko – ne glede na močno oslabljenost zahodnih sosedov. Ti so se Špancem upirali z vsemi silami in z vsemi sredstvi ter dvoboj znova končali brez dveh izključenih igralcev, toda tudi s točko. To je dobra vest za slovenski tabor, saj so na tem EP očitno preveč bojeviti in nedisciplinirani Italijani za ključni dvoboj s Slovenijo ostali še brez dveh pomembnih igralcev.Po, ki je že zaključil prvenstvo, saj je zaradi namernega prekrška proti Češki prejel kar štiri tekme prepovedi, bosta tekmo izpustila še proti Španiji izključena prvi strelecin zvezni igralecVekić 6,5, Žinić 6, Brekalo 6, Šoštarič Karić 6,5, Kolmanič 6, Zaletel 6,5, Gnezda Čerin 6,5, Elšnik 5,5 (Petrović 5,5), Matko 6,5 (Rogelj 5,5), Prelec 5,5, Medved 6 (Kolobarić –),Milenko Aćimović 6..