Portugalci brez trona na Pirenejih

Španski nogometaši so iz najmočnejše skupine (A) še zadnji udeleženci finalnega turnirja lige narodov, ki bo junija prihodnje leto. V odločilni tekmi so v Bragi premagali Portugalsko z 1:0 in osvojili prvo mestu v skupini 2 lige A. V tej skupini so Švicarji z 2:1 premagali reprezentanco Češke, ki je v skupini zasedla zadnje mesto in bo v naslednji izvedbi igrala v ligi B.

Edini zadetek na dvoboju je za Špance v 88. minuti dosegel Alvaro Morata. Španska izbrana vrsta se je tako pridružila Hrvaški, Italiji in Nizozemski na finalnem turnirju najboljše četverice, ki bo junija 2023.

Švicarji pa so z zmago nad Češko obstali v najelitnejši ligi in Čehe pahnili stopničko nižje, v ligo B. Švico je v vodstvo popeljal Remo Freuler v 29. minuti, le minuto kasneje pa je vodstvo povišal Breel Embolo. Čehi so tik pred odmorom zmanjšali zaostanek, ko je zadel Patrik Schick, v drugem polčasu pa se izid ni več spremenil.

V skupini 1 lige B sta bili obe tekmi velikega pomena, tako za izpad kot za napredovanje. Po remiju brez zadetkov z Ukrajino so Škoti osvojili prvo mesto v skupini in si priigrali napredovanje v ligo A. Na Irskem pa so slavili domačini, s 3:2 so premagali Armenijo. Irci so celoten prvi polčas nadzorovali potek igre in povedli v 18. minuti, ko je bil strelec John Egan. V začetku drugega polčasa je prednost povišal Michael Obafemi. Armenci so od igre praktično imeli le nekaj minut, a so jih izkoristili kar najbolje. V 71. minuti je Artak Dašjan najprej znižal, dve minuti zatem pa je Eduard Spercjan izenačil. A ob koncu tekme so Armenci prejeli dva rdeča kartona, Robbie Brady pa je v sodnikovem podaljšku izkoristil enajstmetrovko. Armenija se tako seli v ligo C.

Še dva meseca imajo prvi zmagovalci lige narodov Portugalci in Cristiano Ronaldo časa za izboljšanje forme za svetovno prvenstvo. FOTO: Miguel Vidal/Reuters

Rusija zaradi vojaške agresije na Ukrajino v tej izvedbi lige narodov ni igrala in je že avtomatsko izpadla v ligo C. Odsotnost Rusije je v skupini 2 lige B najbolje izkoristil Izrael, ki je z dvema zmagama in dvema remijema osvojil prvo mesto v skupini in bo naslednjo sezono igral v ligi A. Danes sta se Islandija in Albanija udarili za drugo mesto v skupini. Islandija je že v deseti minuti igrala z igralcem manj, ko je rdeči karton dobil Aron Gunnarsson. Albanci so številčno prednost kronali v 35. minuti po zadetku Ermirja Lenjanija, Islandci pa so izenačili globoko v sodnikovem podaljšku, ko je končni izid postavil Mikael Anderson.

V skupini 2 lige C so si Grki že en krog pred koncem zagotovili prvo mesto v skupini in napredovanje stopnjo višje, v ligo B. Danes so premagali še Severno Irsko s 3:1 in letošnjo izvedbo lige narodov sklenili brez poraza. Na drugi tekmi v skupini pa je Kosovo visoko s 5:1 premagalo Ciper, ki je zaradi slabše razlike v zadetkih zasedel zadnje mesto v skupini in ga tako čaka play-off za izpad v ligo D.