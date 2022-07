Portugalec v Olimpiji, Hrvat v Celju

Kot so sporočili iz kluba, bo zeleno-beli dres tri leta nosil 21-letni Samuel Pedro. Portugalski levokrilni napadalec iz Aveira, ki ima tudi angolski potni list, je kariero začel pri Boavisti, v dresu katere je leta 2019 debitiral na tekmi z Benfico. Prav Benfica je nato postala njegov novi klub, v Lizbono je za skoraj milijonsko odškodnino odšel januarja 2020 in si uvodoma nadel dres ekipe do 23 let, so zapisali pri Olimpiji o karieri novinca v Ljubljani.

Dodali so, da je zanjo odigral 15 tekem, na katerih se je med strelce vpisal trikrat, pozneje pa je igral za B-ekipo Benfice in zanjo dosegel dva gola na 26 tekmah. V prejšnji sezoni je kot posojen nosil dres portugalskega drugoligaškega kluba SC Covilha, za katerega je odigral 13 tekem in se enkrat vpisal med strelce.

Hrvaški nogometni napadalec Tim Matić pa je postal novi član Celja. Štiriindvajsetletnik iz Dinamove nogometne šole je minulo sezono igral za kranjski Triglav in bil z 21 goli najboljši strelec 2. SNL, podpisal je triletno pogodbo.