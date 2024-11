Mourinho: Cristiano bo morda prišel v Istanbul, da bi se najedel

Prejšnji teden je britanski medij The Sun poročal, da je Jose Mourinho, trener Fenerbahčeja, poklical portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda in ga vprašal, ali bi se mu pridružil pri Fenerbahčeju. Na tiskovni konferenci je sloviti Mourinho govorice zanikal. »Ronaldo v Fenerbahče? Cristiano bo morda prišel v Istanbul, da bi se najedel, saj je na pol poti med Savdsko Arabijo in Portugalsko. Morda pa bo prišel obiskat svojega starega prijatelja Joseja, lahko bi jedla v mojem hotelu,« se je na govorice odzval Mourinho.

Ronaldu, ki igra v Savdski Arabiji za Al Nassr, se pogodba izteče junija prihodnje leto. Mourinho in Ronaldo sta sodelovala med letoma 2010 in 2013, ko je bil 61-letni Portugalec trener madridskega Reala.