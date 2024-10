Stari, dobri Mourinho: Drama, rdeč karton in ostri komentarji po tekmi

Nekatere stvari se preprosto ne spremenijo. Brez dvoma tudi to, da bomo, ko bo ob igrišču Jose Mourinho, doživeli veliko zanimivega. Na včarajšnji tekmi, kjer je portugalčev Fenerbahče gostil njegov nekdanji klub, s katerim je leta 2017 osvojil Ligo Evropa, Manchester United, ni bilo nič drugače. Vnovič je prejel karton rdeče barve in po tekmi je bil izjemno kritičen do delilca pravice, Francoza Clementa Turpina. Do incidenta je prišlo ob sporni situaciji, ko glavni sodnik ni dosodil enajstmetrovke za 28-kratnega Turškega prvaka. Portugalec je bil vidno nezadovoljen in se je zaradi tega spustil v besedni dvoboj, ki ga je stal sedeža ob igrišču, saj je moral konec tekme spremljati na tribuni domačega stadiona.

FOTO: Murad Sezer/Reuters

Po tekmi je Mourinho sodnikovo pojasnilo označil za »neverjetno«. Po njegovih besedah naj bi Turpin trdil, da je »bil sodnik sposoben hkrati spremljati dogajanje v kazenskem prostoru in Mourinhovo vedenje ob robu igrišča. »Čestitam mu za ta neverjetni periferni vid. Pri hitrosti igre 160 kilometrov na uro je imel eno oko na situaciji v kazenskem prostoru, drugo pa na meni in mojem obnašanju,« je sarkastično pripomnil Mourinho. Nič manj posmehljivo pa je dodal še: »z razlogom je eden najboljših sodnikov na svetu«.

FOTO: Ozan Kose/AFP

Portugalski strateg ima za seboj že nekaj kazni v evropskih tekmovanjih. Spomnil je na štiri tekme prepovedi, ki jih je prejel zaradi žaljivega vedenja do sodnika po porazu Rome v finalu Lige Evropa proti Sevilli maja 2023, in dejal, da zaradi slabih izkušenj, kot je omenjena, ne bo vložil pritožbe na rdeči karton.

Tekma se je končala z rezultatom 1:1. Manchester United je povedel z golom Christiana Eriksena v 15. minuti, a je Fenerbahče na začetku drugega polčasa izenačil, ko je Youssef En-Nesyri z bližine zadel po podaji Allana Saint-Maximina. Mourinho je bil kljub temu mnenja, da je njegova ekipa zaslužila več kot le točko, saj so se dobro kosali z nasprotnikom, ki je na papirju močnejši. »Igrali smo proti ekipi, ki je teoretično na višjem nivoju. Tekmo smo zaključili z osrednjim branilcem na desnem bočnem položaju in desnim branilcem na levem. Bili smo prisiljeni improvizirati, a naša predstava je bila izjemna,« je povedal 61-letnik.

V zvezi z bodočimi trenerskimi načrti je Mourinho namignil, da bi bilo morda smiselno voditi klub, ki ne nastopa v evropskih tekmovanjih. »Ko bom zapustil Fenerbahce, bi morda moral poiskati klub, ki ne igra v Uefinih tekmovanjih. Če kakšen klub z dna angleške lestvice potrebuje trenerja čez dve leti, sem na voljo,« je pripomnil.

Manchester United se že leto dni sooča s težavami v evropskih tekmovanjih, saj po treh tekmah v tej sezoni Lige Evropa še ni dosegel zmage. Vse tri točke so osvojili z remiji. Trener Erik ten Hag je pojasnil, da je bilo med tekmo nekaj priložnosti za zmago, ki jih niso izkoristili, predvsem Marcus Rashford. »Imeli smo priložnosti za drugi gol, a jih nismo izkoristili, kar je veliko razočaranje. Na Old Traffordu bomo morali zmagovati, če želimo napredovati,« je dejal Nizozemec na (vroči) klopi rdečih vragov.