Diego Maradona debitiral v majici Argentine

Postal eden največjih nogometašev vseh časov

V teh dneh mineva 44 let od premiere slovitegav majici argentinske nogometne reprezentance. Legendarni Diego je namrečprvič oblekel dres, v katerem je pozneje postavil številne mejnike in za vselej spremenil zgodovinske učbenike. Na ta dan sta igrali prijateljsko tekmo reprezentanci Argentine in Madžarske, tedanji selektorpa mu je namenil debi na prav tako legendarnem štadionuv Buenos Airesu.Argentina je zmagala z izidom 5:1, naslednje leto je postala tudi, toda brez pomoči fantastičnega upa kluba Argentinos Juniors, saj je selektor Menotti ocenil, da bi bilo to preuranjeno za odličnega Diega Maradono, četudi je ta že blestelin po znanju prekašal starejše in uveljavljene igralce.Diego Maradona je tako zabil prvi gol za člane šele, ko je zabil gol Škotski, nadaljevanje kariere pa je znano: sloviti as se je zavihtel med najboljše nogometaše , kar so jih proizvedli v 150-letni zgodovini čudovite igre z žogo. V majici Argentine je zabil 34 golov, jo popeljal do naslova svetovnega prvaka na nepozabnem mundialu 1986 v Mehiki – tja datirata tudi zgodovinska pojma »« in »« –, štiri leta je Argentince v finalu SP v Italiji ustavila šele Nemčija.