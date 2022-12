Zlati glas razuma v deželi nogometne strasti

V nadaljevanju preberite:

Huronsko navdušenje po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v nogometu se je v Argentini zavleklo čez božič, zaznamovalo bo tudi silvestrovo in se zlepa ne bo povsem poleglo. Lionel Messi je končno postal nesmrtni junak množic, nihče pa ne more zanikati niti velikih zaslug selektorja Lionela Scalonija. Pred štirimi leti ga je 99 odstotkov rojakov pričakalo z veliko mero skepse, zdaj vsi molijo, da bo ostal na čelu reprezentance, ki jo navijači imenujejo kar Scaloneta. Pogodba mu bo namreč potekla jutri opolnoči.

Vsi so najprej usmerili misli na boje v Katarju, nato na veliko slavje v domovini, slednjič pa so družno ugotovili, da so razmere bistveno drugačne, kot so bile pred tremi meseci. Scaloni je bil sedmi najbolje plačani selektor na letošnjem mundialu, toda kot arhitekt šampionske zasedbe, v kateri so bile njegove poteze jasno vidne, bi si zaslužil še več. Pri tem ni pozabil na svoj tercet uglednih pomočnikov. Kako je Messiju vrnil veselje do igranja v reprezentanci? Več v članku.