Pred Aćimovićevimi fanti tekma generacije

Igor Vekić je zanesljiv v slovenskih vratih. FOTO: Jure Banfi

EP do 21 let, 3. krog:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes igrala zadnjo tekmo v predtekmovanju na evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga gostita Slovenija in Madžarska. V Mariboru se bo ob 21. uri pomerila z Italijo, zmaga pa ji odpira pot v nadaljevanje oziroma med osem najboljših v Evropi.V drugi tekmi zadnjega kroga se bosta ob isti uri v Celju merili Španija in Češka.Slovenija je v prvih dveh krogih izgubila s Španijo (0:3) in igrala neodločeno 1:1 s Češko. z eno točko je po dveh krogih zadnja v skupini, a ne brez možnosti za napredovanje, za kar pa bi morala danes premagati Italijo.Vodi Španija s štirimi točkami, Češka in Italija jih imata po dve, Slovenija pa eno.»Če ne bi verjeli, nima smisla, da bi bili tukaj. Moramo se držati svojih principov, gledati nase in na svojo energijo, mislim, da lahko presenetimo,« je v napovedih pred tekmo optimizem v ekipi strnil vratar»Zmaga proti Italiji nas pelje med osem v Evropi. Da prideš do take tekme, smo morali odigrati zelo moško in trdo. Zdaj smo pred tem finalom in to bo še ena tekma te generacije,« pa je pred še eno veliko tekmo te ekipe dejal njen selektor18.00 Szekesfehervar: Nizozemska - Madžarska18.00 Budimpešta: Nemčija - Romunija21.00 Maribor: Italija - Slovenija21.00 Celje: Španija - Češka