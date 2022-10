Spremembe v angleškem vrhu

Nogometaši Arsenala, vodilna ekipa angleške lige, v 13. kolu niso ohranili štirih točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem. Potem ko je City svojo nalogo uspešno opravil že v soboto, topničarji danes niso ustrezno ogovorili, na gostovanju v Southamptonu so igrali le 1:1. Za Arsenal je to ob enem porazu prvi remi v sezoni.

Gosti, ki so tako prekinili niz osmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, so sicer že v 11. minuti povedli, v polno je zadel Granit Xhaka, nato imeli še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, navijače Londončanov pa je v 65. minuti razžalostil Stuart Armstrong. Arsenal je nato dosegel še en gol, ki pa so ga sodniki razveljavili, saj je žoga pri predložku letela zunaj igrišča.

Še slabše kot Arsenalu se je godilo Tottenhamu

Še slabše kot Arsenalu se je godilo njegovemu mestnemu tekmecu Tottenhamu. Na domačem igrišču je z 1:2 izgubil proti Newcastlu in izgubil delitev drugega mesta. Newcastle je s tremi točkami na lestvici prehitel Manchester United in Chelsea, prebil se je na četrto mesto, tako kot Tottenham ima tudi on tekmo več od vseh tekmecev na vrhu. Za zmago Newcastla sta poskrbela gola Calluma Wilsona in Miguela Almirona v prvem polčasu, v drugem je Hary Kane zaostanek le znižal.