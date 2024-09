Predsednikov sin vnesel nemir, davek je plačal trener

Tonči Žlogar ni več trener Mure. Soboški nogometni prvoligaš in 46-letni Izolan sta se razšla sporazumno, čeprav je bil štart črno-belih v sezono zelo soliden. Mura je po sedmih kolih na 4. mestu in s tremi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo (12:15), ki je v zadnjem kolu v Stožicah visoko premagala Prerkmurce (4:0).

Neuradno je prišlo do spora med trenerjem in glavnim partnerjem ter vlagateljem Georgom Juncajem. Bilo je le vprašanje trenutka, kdaj bo ameriški poslovnež albanskega rodu sprožil vprašanje o statusu 26-letnega sina Stevena Juncaja. Ker Žlogar ni želel prisluhniti željam poslovneža, da bi mu že proti Olimpiji namenil nekaj minut, ker se je prejšnji teden komaj pridružil moštvu in še ni bil pripravljen za prvoligaški ritem tekem, je krajšo potegnil nekdanji slovenski reprezentant.

V Fazaneriji je Žlogar deloval od februarja, ko je po vabilu že bivšega športnega direktorja Roberta Korena zamenjal Vladimirja Vermezovića.