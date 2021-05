Predstavili uradno himno eura 2021, ki jo bo pel sloviti Bono Vox

Irska nogometna reprezentanca se sicer ni uvrstila na prvenstvo stare celine, ki se bo začelo 11. junija v Rimu s tekmo Italija – Turčija, zato pa bo imel pri euru 2021 pomembno vlogo sloviti pevec iz te otoške države v Britanskem otočju na skrajnem zahodu Evrope. Uradno himno tega tekmovanja bo namreč peloziromaiz znamenite skupine U2.Avtor pesmi We are the people (Mi smo ljudje) je nizozemski DJ, Bono Vox pa jo poje ob kitarski spremljaviz vzdevkom The Edge, ki je prav tako član zasedbe U2. Garrix je začel pesem pisati pred tremi leti, niti v sanjah pa si ni upal pomisliti, da bo sodeloval s skupino U2.»Ko so me poklicali, sem moral za trenutek izklopiti mikrofon, ker sem zavriskal od navdušenja. Kocine so mi šle kar pokonci le ob misli na to, da bo Bono Vox stal zraven mene in pel mojo pesem, ki prihaja v javnost ravno ob pravem trenutku – ko se začenjamo ljudje spet počasi zbirati,« je dejal 25-letni Nizozemec.