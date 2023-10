Presenečenje iz Celja: Bordeaux želi odkupiti trenerja Riero

Nogometnemu klubu Celje gre v letošnji sezoni odlično, zasedajo vrh prvenstvene lestvice, z za slovenske razmere zajetnim proračunom so sestavili širok kader in trenutno delujejo najbolj prepričljivo v 1. SNL.

Velik del zaslug gre Albertu Rieri, Španec očitno ima pravi trenerski čut za slovenski nogomet. Z dobrimi rezultati je pritegnil pozornost Bordeauxa, ki je kontaktiral NK Celje z željo, da odkupi njegovo pogodbo in ga pripelje v svoje vrste.

To so potrdili tudi v Celju in dodali, da pogajanja o odškodnini potekajo. Bordeaux finančna sredstva ima, želijo si povratka v ligue 1 in zato odškdnina ne bi smela biti problematična. Lahko se zgodi, da bo Riera že med reprezentančnim premorom zapustil Celjane.

Bordeaux, kjer igra tudi Žan Vipotnik, je sezono začel zelo slabo, zasedajo šele 13. mesto v drugi francoski ligi in za vodilnim Stadte Lavalom zaostajajo že za 14 točk po odigranih 10 tekmah.