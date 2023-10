Vsi bi bili napadalci, saj to prinaša največ denarja

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance U-21 Primož Gliha bo sprejel ta teden velik izziv na klopi članske reprezentance Kosova. Tamkajšnja izbrana vrsta bo v četrtek gostovala v Andori, tri dni pozneje naj bi obiskala Prištino selekcija Izraela. Kosovo nima možnosti za nastop na euru 2024, to je »zasluga« Glihinega predhodnika.

Kosovo ima iz leta v leto bolj nadarjeno reprezentanco

Gliha je v večjem pogovoru za nacionalno televizijo Kosova – v nedeljskem večernem terminu 21.00 – komentiral različne aktualne polemike. Prepričan je, da bi morali prenoviti člansko reprezentanco. »V mojem kratkem času smo že ponudili priložnost mladim, sam nikdar nisem imel težave poslati v ogenj niti 16- ali 17-letnika, če je bil le dovolj dober. V oktobrskih tekmah bomo poskusili preveriti znanje še kakšnega mladega fanta, le tako bomo dobili odgovor na vprašanje, ali lahko igra na ravni, ki jo zahtevajo kvalifikacije za EP, ali pa navsezadnje liga prvakov,« je zatrdil Gliha.

Primož Gliha med intervjujem na nacionalni televiziji Kosova. FOTO: RTK

»Kosovo ima iz leta v leto bolj nadarjeno reprezentanco, kar je logično, saj je izobraževanje trenerjev vse boljše, trenerji so vse boljši, talenta pa vam nikdar ni manjkalo.« Obenem je Gliha izpostavil pomanjkljivosti članske selekcije. »Vsi bi radi igrali le v napadu, nihče v obrambi. To je povsem drugače kot tedaj, ko je denimo vodil Prištino Ćiro Blažević. Danes starši menijo, da bodo njihovi otroci zaslužili več denarja, če bodo igrali v napadu,« je pojasnil Gliha.

Vojaški rok v JLA in uporaba mobilnih telefonov

Spregovoril je tudi o uporabi mobilnih telefonov po 21. uri. »Po tej uri bi moral profesionalni nogometaš predvsem počivati, pravilno spanje je namreč temelj uspehov v športu. Ko sem vodil mlado reprezentanco Slovenije, sem uveljavil tudi to, fantje so bili veliko bolj zbrani. Premagali so svetovne prvake Srbe, zmagali v Švici, ostali neporaženi v tekmah s Portugalsko, Anglijo (dvakrat) in Francijo,« je dodal Gliha, ki je na dan intervjuja dopolnil 55 let.

Primož Gliha FOTO: Facebook FFK

Obudil je tudi spomine na obdobje služenje vojaškega roka v nekdanji JLA. »Tu sem bil leta 1987. Ko sem se vračal iz Prištine, sem si rekel, nikdar več ne pridem nazaj, saj je bilo služenje vojske v JLA zame kot zapor. No, po 35 letih sem se vrnil na isto letališče in zaradi tega sem zelo vesel, saj se tu počutim odlično,« je zatrdil Gliha.