Začetek operacije Finska: kako so konec tedna igrali Kekovi aduti

Slovenska nogometna reprezentanca je vstopila v zanjo najpomembnejši teden kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Nemčiji. Selektor Matjaž Kek je v bazi na Gorenjskem že zbral najzgodnejše ptice, najbolj oddaljene selivke se bodo pridružile jati drevi na Brdu pri Kranju. Misli Slovencev zaseda le še »operacija Finska«

Gotovo Kek premore več izzivov, ki jih je izpostavil že sam – od nekaterih poškodovanih branilcev do načetega Andraža Šporarja, ki je sinoči – kot Benjamin Verbič – začel tekmo v majici Panathinaikosa in zabil tudi nov gol.

Sredina igrišča? Jasmin Kurtić se je vrnil v polni delovni ritem, za sabo ima sobotnih sto minut igre v majici Craiove in remi brez golov, dobro spočit bo prišel na zbor tudi Sandi Lovrić, ki je izpustil tekmo Udineseja v Toskani (0:0) zaradi rumenih kartonov. Preverite, kako so pripravljeni na spopad s Finsko in Severno Irsko drugi in kako so se odrezali konec tedna v svojih klubih.