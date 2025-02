Luka Modrić ima navijaško podporo, a tudi genetiko in trdno voljo

Navijači madridskega Reala so po še eni odmevni predstavi 39-letnega veterana Luke Modrića sprožili ugibanja o tem, ali je to njegova zadnja sezona pri belih. Ko je v nedeljo zapuščal igrišče ob stoječih ovacijah polnega štadiona Santiago Bernabeu, so dali plebiscitaren znak vodstvu kluba: Modrić je sedanjost in prihodnost Madrida. In 39-letni Hrvat, ki je zabil čudoviti gol za vodstvo z 1:0 proti Gironi, tudi želi biti prihodnost.

Kapetan hrvaške nogometne reprezentance je dal vedeti, da ga denar ne zanima, temveč želja po tem, da bi se s Hrvaško uvrstil na svetovno prvenstvu v ZDA, Kanado in Mehiko prihodnje leto uvrstil kot član kraljevskega kluba, s katerim je v 574 tekmah dosegel 381 zmag. Pri Realu je od leta 2012.

V Modrićev prid ne govori le priljubljenost, temveč tudi odlična telesna pripravljenost. Nekdanji trener za telesno moč pri Realu Jose Luis San Martin je pojasnil, zakaj pri skoraj 40 letih preseneča svet nogometa s svojo izjemno telesno zmogljivostjo.

»Genetika predstavlja 30 odstotkov njegove fizične svežine v njegovi dolgi karieri. Preostalih 70 odstotkov je posledica nenehnega in temeljitega obsega in intenzivnosti treninga. Višina 1,72 metra in teža 66 kilogramov mu zagotavljata zelo visoko relativno moč, moč na kilogram telesnega koraka,« je strokovno pojasnil San Martin, ki je bil kar 37 let Realov član.

Madridski selektorji ne želijo govoriti o igralskih željah, ker se držijo pravila, da dokler traja sezona, ne sklepajo pogodb.

Ko gre za Modrića, ki je v tej sezoni v La Ligi igral le 1808 minut, je pri Realu stvar jasna. Če se bodo odločili, da sodi v moštvo za naslednjo sezono, bo najstarejši strelec v zgodovini kluba v Realovem dresu lovil lovorike tudi v 41. letu starosti.