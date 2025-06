Za ogled finala lige prvakov 27 ur prebila na stadionskem stranišču

Medtem ko so nogometni navdušenci prejšnji konec tedna za ogled finala lige prvakov v Münchnu odštevali zajetne vsote, sta se belgijska tiktokerja Neal Remmerie in Senne Haverbeke odločila za precej bolj nenavadno in predvsem brezplačno pot na tribune. Kot sta zaupala belgijski radioteleviziji VRT News, sta kar 27 ur preživela skrita v straniščni kabini na stadionu Allianz Arena, preden sta si v živo ogledala, kako je Paris St. Germain s 5:0 premagal Inter iz Milana.

Kot poroča tiskovna agencija Reuters, sta se mladeniča na stadion pretihotapila že dan pred veliko tekmo. Zatekla sta se v eno od straniščnih kabin, na vrata pa nalepila doma narejen napis »V okvari«. Nato sta več kot en dan v tišini čakala, medtem ko so zaposleni na stadionu nemoteno uporabljali preostale sanitarije.

»S seboj sva imela nahrbtnik s prigrizki, čas pa sva si krajšala z igranjem igric na telefonih,« je za belgijsko javno radiotelevizijo povedal Remmerie. »Luči so bile ves čas prižgane, sedenje pa je bilo neudobno, zato je bilo spanje tako rekoč nemogoče. Zaradi tega je bilo vse skupaj fizično in psihično precej naporno.«

Cene za ogled finala so se gibale med 88 in 965 evri za vstopnico. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Ko sta na dan tekme zaslišala prve navijače, ki so začeli uporabljati stranišča, sta zapustila svoje skrivališče. Mimo varnostnikov, ki preverjajo vstopnice, sta se nato pomešala med 86.600-glavo množico na tribunah. »Pazljivo sva opazovala, kateri varnostnik je najmanj pozoren. Medtem ko sva se pretvarjala, da telefonirava, in z malico v rokah, sva preprosto zakorakala naprej in nenadoma sva bila na stadionu,« je še dodal Remmerie. »PSG je zmagal s 5:0, bila pa sva tudi v navijaškem sektorju zmagovalne ekipe. To je bila najlepša nogometna tekma, kar sva jih kdaj videla.«

Cene za ogled finala so se sicer gibale med 88 in 965 evri za vstopnico. Pri preprodajalcih pa so cene narasle tudi na več tisoč evrov za posamezno vstopnico.