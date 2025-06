Kdo bo novi veliki mož ob Dončiću v zvezdniškem Los Angelesu?

Februarska novica, da Luka Dončić zapušča Dallas in se v odmevni menjavi za Anthonyja Davisa seli k Jezernikom iz Los Angelesa, je resnično odjeknila kot bomba. Ta prestop je korenito premešal karte tudi glede Dončićeve naslednje pogodbe. Pred selitvijo v Kalifornijo je bil namreč slovenski zvezdnik na zanesljivi poti, da letos poleti z Dallasom podpiše tako imenovano »super-max« pogodbo. Ta bi mu v petih letih nanesla 346 milijonov dolarjev, s čimer bi postal lastnik najbogatejše pogodbe v zgodovini lige NBA. Za takšno priložnost je izpolnjeval tudi vsa merila, vključno z zahtevanim številom odigranih tekem in laskavimi uvrstitvami v najboljše peterke lige.

Oblikovanje ekipe okoli Dončića

Vodstvo Jezernikov se zaveda, da zgolj Dončićev talent ne bo dovolj za vrnitev na vrh. Čeprav so njihove finance precej omejene, še posebej ker LeBron James ne kaže želje po znižanju svoje plače, imajo zlato-vijolični v rokah pomemben adut: približno 60 milijonov dolarjev v pogodbah igralcev, ki se iztekajo. To jim daje precej manevrskega prostora za menjave, s katerimi bi okrepili ključne položaje – predvsem si želijo robustnega centra in dominantnega branilca na zunanjih položajih.

V luči teh potreb se je pojavilo zanimivo ime, ki bi lahko razveselilo slovenskega asa. Kot namiguje Evan Sidery s Forbes Sports, bi bil Daniel Gafford, nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu, lahko ena od tarč Jezernikov. Sidery omenja tudi centra Mrežic iz Brooklyna Nica Claxtona kot potencialno okrepitev. »Jezerniki ciljajo na atletskega centra, ki dobro teče po igrišču,« je zapisal Sidery. »Brooklyn je odprt za Claxtonov odhod, medtem ko si Gafford prizadeva podaljšati pogodbo z višjo plačo,« še dodaja.

Daniel Gafford, nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu, bi bil lahko ena od tarč Jezernikov. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Gafford je z Dončićem že uspešno sodeloval v Dallasu in bi s svojim slogom igre predstavljal prav tisto, kar Jezerniki potrebujejo pod obročema. V sezoni 2024/25 je v dresu Dallasa na 57 tekmah v povprečju dosegal 12,3 točke, 6,8 skoka, 1,8 blokade in 1,4 asistence, ob zavidljivem 70,2-odstotnem metu iz igre. S svojimi 208 centimetri in skoraj 120 kilogrami prinaša izjemno fizično prisotnost in sposobnost varovanja obroča, kar so Jezerniki boleče pogrešali v zadnji končnici.

Tudi Claxtonove številke so solidne; v lanski sezoni je za Brooklyn v povprečju zbral 10,3 točke, 7,4 skoka, 2,2 asistence in 1,4 blokade na tekmo. Oba igralca bi nedvomno pomenila korak v pravo smer za ekipo iz Los Angelesa. Vseeno pa bi lahko Gaffordova pretekla uigranost z Dončićem tehtnico nagnila njemu v prid pri izbiri glavne tarče Jezernikov.

Pritisk in pričakovanja v Los Angelesu

Dončićev prihod v eno najbolj slovitih košarkarskih franšiz na svetu je seveda sprožil velika pričakovanja. Legendarni Shaquille O'Neal je v pogovoru za Sports Illustrated pronicljivo opozoril: »Ljudje so jim (Jezernikom) morda nekoliko pogledali skozi prste, ker se je vse zgodilo tako hitro, toda to poletje jih bodo budno spremljali.«

O'Neal je dodal, da bodo vprašanja o pripravljenosti Dončića in LeBrona Jamesa stalnica, ne glede na to, kdo bo na koncu osvojil naslov prvaka. Spomnimo, Jezerniki so kljub najboljši redni sezoni po letu 2020 že drugo leto zapored tekmovanje sklenili v prvem krogu končnice. Pritisk v prihodnji sezoni bo zato še večji.

Razmere v Dallasu in tržni vidiki

Medtem ko se v Los Angelesu osredotočajo na prihodnost, pa tudi v Dallasu niso stali križem rok. Po Dončićevem odhodu so imeli srečo na naboru, saj so zmagali na loteriji in prejeli pravico do prvega izbora. Teksašani bodo najverjetneje izbrali mladega Cooperja Flagga, ki naj bi takoj prevzel vlogo osrednjega igralca ekipe.

Teksašani bodo na naboru najverjetneje izbrali mladega Cooperja Flagga. FOTO: Robert Deutsch/Reuters

Zanimanje, ki ga je sprožil Dončićev prestop, pa bo očitno tudi tržno izkoriščeno. Obe ekipi, Jezerniki iz Los Angelesa in Dallas, sta se namreč odločili, da bosta 15. oktobra v Las Vegasu odigrali pripravljalno tekmo. Gre za njuno lastno pobudo, s katero želita, po poročanju ameriških medijev, »unovčiti navdušenje«. Čeprav še ni povsem jasno, ali bosta Dončić in Flagg na tej ekshibicijski tekmi sploh stopila na parket, je marketinški potencial takšnega dvoboja nedvomno velik.