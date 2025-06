Enajstmetrovka, ki je spremenila nogometno pravilo

Spomladanski obračun osmine finala lige prvakov med madridskima tekmecema, Atléticom in Realom, je dvignil nemalo prahu. Ne le zaradi napetega boja za napredovanje, temveč predvsem zaradi razveljavljene enajstmetrovke igralca Atlética Juliána Álvareza med izvajanjem enajstmetrovk, ki so odločale o napredovanju. Álvarez žogo sicer poslal za hrbet Thibauta Courtoisa, a je bil njegov strel po pregledu VAR-a razveljavljen zaradi nenamernega dvojnega dotika žoge. Atlético je nato izpadel, kar je sprožilo val ogorčenja pri rdeče-belih in njihovih navijačih.

Pravilo, ki je burilo duhove

Glavni sodnik Szymon Marciniak odločitev sprejel skladno s takrat veljavnim členom 14.1 pravil nogometne igre, ki določa: »Izvajalec ne sme ponovno igrati z žogo, dokler se je ne dotakne drug igralec.« Čeprav je bilo pravilo primarno namenjeno preprečevanju namernih drugih dotikov, na primer po odbitku od vratnice, so ga sodniki, kot je pojasnil IFAB v okrožnici, ki jo navaja Independent, »razumljivo« uporabljali tudi v primerih nenamernega dvojnega stika, pogosto posledice zdrsa izvajalca.

Atlético Madrid se s takšno interpretacijo ni strinjal in je pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) vložil pritožbo, saj so menili, da ni prišlo do očitnega premika žoge ob prvem, nenamernem dotiku, kot je kasneje zatrdila tudi Uefa, ki je objavila počasni posnetek dogodka. Tiskovni predstavnik kluba je dva dni po tekmi izrazil »ogromno frustracijo« zaradi, po njihovem mnenju, napake pri uporabi sistema VAR.

Novi vetrovi v nogometnih pravilih

Zaradi omenjene kontroverne odločitve in pritožbe Atlética je Uefa sprožila razpravo s Svetovno nogometno zvezo (Fifa) in IFAB-om, ki je pristojen za določanje pravil nogometne igre. Rezultat teh pogovorov je uradna sprememba oziroma natančnejša razlaga pravila.. IFAB je tako sklenil, da če izvajalec kazenskega strela nenamerno pride v stik z žogo z obema nogama ali se žoga takoj po strelu dotakne njegove stojne noge, se uspešno izveden strel odslej ponovi. Neuspešen poskus se ne bo ponavljal, če se to zgodi med izvajanjem kazenskih strelov po koncu tekme. Če se bo to pripetilo med samo tekmo, pa bo sledil prosti strel za nasprotno ekipo, razen če sodnik pusti prednost, če ta očitno koristi ekipi, ki se brani.

IFAB je v svoji razlagi, kot jo povzema Athletic, poudaril, da prvotni namen 14. člena ni bil kaznovanje nenamernih spodrsljajev. »Ta del 14. pravila je primarno namenjen situacijam, kjer izvajalec kazenskega strela namerno drugič zaigra z žogo, preden se je ta dotaknila drugega igralca,« so zapisali. Hkrati pa priznavajo, da popolna nekaznovanost nenamernega dvojnega dotika ne bi bila poštena, saj lahko spremenjena pot žoge oškoduje vratarja. Zato je ponovitev strela v primeru zadetka kompromis. Če se bo izvajalec enajstmetrovke žoge namerno dotaknili dvakrat, bo še vedno kaznovan z razveljavitvijo zadetka.

Spremenjeno pravilo bo uradno stopilo v veljavo s 1. julijem, vendar IFAB dopušča, da ga tekmovanja, ki se začnejo pred tem datumom, že lahko uporabljajo, kar bi lahko vključevalo tudi prihajajoče klubsko svetovno prvenstvo FIFA, še dodaja BBC. Ta sprememba tako prinaša večjo jasnost in pravičnost v primerih, ki so doslej povzročali nemalo zmede in slabe volje. Pravilo bo veljalo že od današnjega dne v ligi narodov.