Presenečenje na Anfieldu: Jürgen Klopp po sezoni zapušča Liverpool

Jurgen Klopp bo le še letos vodil nogometaše Liverpoola, nato pa se po uspešnih devetih sezonah poslavlja od angleškega velikana. Novica je bila presenečenje za marsikoga, predvsem zaradi dobrih rezultatov redsov v letošnji sezoni, trenutno so vodilna ekipa v angleškem državnem prvenstvu.

»Verjamem, da marsikdo tega ni pričakoval, a sem odločitev klubu sporočil že novembra. Obožujem ta klub, to mesto, navijače, a enostavno čutim, da nimam več dovolj energije, da bi to delo lahko ponavljal v nedogled. Ker je v nogometu potrebno načrtovati precej vnaprej, sem sprejel to odločitev, da po sezoni zapustim trenersko mesto,« je pojasnil eden najboljših nogometnih strategov na svetu.

56-letni Klopp je od leta 2015, ko je sedel na klop Liverpoola, z rdečimi osvojil angleško prvenstvo, ligo prvakov, FA pokal in ligaški pokal. Naslov angleških prvakov leta 2020 je bil vrhunec njegovega delovanja v Liverpoolu, navijači so 30 let čakali, da je naslov najboljših na Otoku spet prišel na Anfield.

Klopp s pokalom za angleškega prvaka 2020. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Zdaj se počutim dobro, a sem prepričan, da je bila to odločitev, ki sem jo moral sprejeti. V vseh teh letih je moja ljubezen do Liverpoola le še zrasla,« se je navijačem še enkrat poklonil Klopp. Skupaj z njim bodo klub zapustili tudi pomočnika Pepijn Lijnders in Peter Krawietz, pa tudi vodja razvoja igralcev Vitor Matos.

Kakšen trener, kakšen človek!

Na odločitev Kloppa se je že odzvalo nekaj slovitih nogometašev, med njimi tudi legenda Liverpoola Jamie Carragher: »Vedeli smo, a bo to hud udarec za naš klub, kadarkoli bo prišlo do te odločitev. Vseeno sem upal, da se bo to zgodilo šele čez nekaj let ... Kakšen trener, kakšen človek je Jürgen! Zaključimo to zgodbo s pokom!«

Kaj bo Klopp počel v prihodnje, še ni znano, pogosto se ga je v minulih letih povezovalo s klopjo nemške reprezentance, kjer bi bilo vendarle nekoliko manj naporno kot v vlogi klubskega trenerja. Je pa že znan glavni kandidat za njegovega naslednika – Xabi Alonso je trenutno najbolj vroče trenersko ime, v pogodbi z Bayerjem pa ima klavzulo, da lahko po sezoni odide, če na njegova vrata potrka eden od trojice bivših klubov: Bayern, Real ali Liverpool ...