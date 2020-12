Pri Aluminiju so se s težkim srcem razšli z Gruborjem

Vodstvo slovenskega nogometnega kluba Aluminij in trener Slobodan Grubor sta sporazumno prekinila sodelovanje. Na klopi moštva iz Kidričevega bo Gruborja zamenjal Oskar Drobne. Ta 45-letni Celjan je nazadnje sedel na klopi drugoligaša iz Radomelj, s katerim je ob prekinitvi 2. SNL zasedal vrh prvenstvene lestvice.



Sedem let starejši Rečan je bil pri Aluminiju poldrugo leto, v prejšnji sezoni pa je s petim mestom v državnem prvenstvu poskrbel za najvišjo uvrstitev kluba v zgodovini. »Ob koncu svoje druge poti v Kidričevem se zahvaljujem vsem v klubu, ki so mi omogočili vnovično vrnitev na klop, da smo lahko z Nogometnim klubom Aluminij dokazali svoje dobro delo. Menim, da sem v letu in pol dobro delal za klub in igralce. Ponosen sem na dosežke, ki smo jih ustvarili, saj so bili zgodovinski za Aluminij,« je izjavil Grubor.



Direktor kluba Borut Arlič je priznal, da je bila odločitev težka. »Slobodanu Gruborju se zahvaljujem za opravljeno delo v Kidričevem. Odločitev o razhodu je bila zelo težka. Kazala se je kakovost dela, žal pa smo prišli do točke, ko Nogometni klub Aluminij potrebuje spremembo. A se dobro zavedamo, da bo zelo težko ponoviti rezultate, ki jih je klub dosegel z Gruborjem na čelu.« Nogometaši iz Kidričevega po 16 tekmah v 1. SNL zasedajo predzadnje mesto.

