Pri Olimpiji stavijo na domače talente

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je potrdil, da je podaljšal pogodbo s pomembnima slovenskima mladcema, branilcem in kapetanom Marcelom Ratnikom ter napadalcem Dinom Kojićem.

Dvajsetletni Ratnik si je z dobrimi igrami prislužil vpoklic v člansko reprezentanco in je eden ključnih nogometašev zeleno-bele zasedbe, ki uspešno tekmuje v konferenčni ligi, hkrati pa vodi tudi v domačem prvenstvu. Prejšnja pogodba ga je vezala do junija leta 2026, po novem pa je sodelovanje podaljšal za dve leti.

Osemnajstletni Kojić pa se je v tej sezoni prebil v člansko ekipo Olimpije in velja za eno odkritij sezone. Prejšnjo pogodbo je imel do junija 2027, tudi on pa je podaljšal za dve leti.

Dino Kojić (št. 9) je eno od odkritij sezone Olimpije. Foto Jože Suhadolnik

Olimpijo v četrtek čaka četrta tekma v ligaškem delu konferenčne lige, takrat bo gostila severnoirski Larne. Na prvih treh tekmah je najprej z 1:2 izgubila v Heidenheimu, nato je doma z 2:0 odpravila Lask Linz, nazadnje pa je v gosteh z 2:0 ugnala HJK Helsinke.