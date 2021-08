Mbappe čaka na razplet pogajanj v taboru reprezentance

Radio RMC ni postregel s pretiranim optimizmom in okoli 19. ure poročal, da je Real ustavil pogajanja.

Rothen meni, da PSG še išče zamenjavo

Prihodnostše naprej preliva črnilo po Evropi in svetu. Napadalcu Paris Saint-Germaina se počasi, a zanesljivo zapirajo vrata štadiona Santiago Bernabeu, kjer so do 18. ure v ponedeljek čakali na odgovor vodstva francoskih podprvakov. Španski časnik AS je poročal, da je Realov predsednikpostavil ultimat Parižanom za odgovor na zadnjo ponudbo (170 milijonov evrov in dodatnih 10 milijonov v bonusih), ki pa ga v Madridu do omenjenega roka niso prejeli.Kljub temu, dodaja AS, pri Realu ostajajo optimistični, saj je do konca prestopnega roka še ves torek. Mbappe, ki je minuli konec tedna zablestel z dvema goloma v mreži Reimsa ob zmagi z 2:0, se je medtem že pridružil zboru francoske reprezentance v Clairefontainu»Dobro sem, miren,« je Mbappe v ponedeljek popoldne povedal v kamero, ki francoske reprezentante tradicionalno pričaka ob prihodu v slovito domovanje reprezentance galskih petelinov. Da se nekaj dogaja, je bilo jasno že v dopoldanskih urah, ko so iz klubske trgovine PSG izginili Mbappejevi dresi. Španski radio Cadena SER je poročal, da bo ponedeljkov večer ključen za razplet pogajanj.Po mnenju nekdanjega francoskega reprezentanta in nogometaša PSGpri PSG zavlačujejo, ker še niso sklenili dogovora z Mbappejevim naslednikom. Dejal je, da upa, da bo vodstvo pariškega velikana spoštovalo željo svojega nogometaša. Ni še jasno, s kom oziroma če sploh se PSG pogaja, najpogosteje se je sicer v zadnjih dneh omenjal član dortmundske Borussie, norveški čudežni dečekFrancoz je na obračunu z Reimsom prvič zaigral z novim članom kluba, Argentincem, ki naj bi z njim in z brazilskim virtuozomv modrem pariškem dresu tvoril morda celo najboljši napadalni trio vseh časov, a kaj lahko bi se zgodilo, da omenjena trojica skupaj ne bo odigrala niti minute. Messi je proti Reimsu zamenjal ravno Neymarja in tekmo končal skupaj z Mbappejem.