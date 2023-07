Pri sedmih letih v trgovini z drogami

Angleški nogometni reprezentant Dele Alli je v intervjuju z Garyjem Nevillom v podcastu The Overlap odkrito spregovoril o svojem težavnem otroštvu, spolni zlorabi in psihičnih težavah.

Sedemindvajsetletni nogometaš Evertona, ki trenutno kot posojen igralec zastopa barve turškega Bešiktaša, je v solzah povedal, da je bil žrtev spolne zlorabe že pri šestih letih. Neurejene domače razmere so ga pri sedmih letih pripeljale do tega, da se je vpletel v trgovino z drogami.

»Starejša oseba mi je rekla, da nihče ne bo ustavil in pregledal otroka na kolesu. Tako sem se torej vozil s kolesom, pri sebi pa imel žogo in drogo,« je povedal nogometaš.

Življenje je v pozitivno smer steklo šele pri 12 letih, ko ga je posvojila skrbna družina. »Ne bi si mogel želeti boljših ljudi. Če je bog ustvaril kakšne ljudi, sta bila to ta dva,« je o krušnih starših povedal Alli.

Težave se porajajo tudi z leti in Alli je spregovoril tudi o svoji odvisnosti od uspavalnih sredstev in boju zoper to bolezen ter psihičnih težavah v zadnjih mesecih. »Odločil sem se za zdravljenje v moderni bolnišnici. Tam se ukvarjajo z odvisnostjo, s psihičnim zdravjem in z drugimi travmami. Enostavno sem imel občutek, da je napočil čas za ta korak.«