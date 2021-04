Primož Gliha: Manchester City lahko zaide v težave proti PSG

V nadaljevanju preberite:

Kaj pričakuje pred polfinalom Uefine lige prvakov nekdanji odlični napadalec slovenske reprezentance, pozneje uspešni selektor reprezentance U-21, danes pa strokovni sodelavec reprezentanc Kosova? Odločale bodo podrobnosti in izkušnje, v katerih prednjačijo Madridčani. PSG bi lahko namerno prepustil pobudo Cityju, toda še prej bo moral rešiti »problem« s Kylianom Mbappejem, ki je prehiter za to, da bi igral na meji ofsajda. Kaj so nekoč zmogli Gerd Müller, Darko Pančev in Pippo Inzaghi?