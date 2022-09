Prizorišče finala nogometnega mundiala prestalo »testno vožnjo«

Katarci so na štadionu, vrednem 664,77 milijona evrov, priredili tekmo med egiptovskim in savdskim prvakom. Dvainsedemdeset dni pred začetkom SP so organizatorji sporočili, da je bil štadion Lusail Iconic s kapaciteto za 80.000 ljudi razprodan. Pred nogometno tekmo so Katarci na štadionu priredili koncert priljubljenega egiptovskega glasbenika Amra Diaba, tekmo med savdskim Al Hilalom in egiptovskim Zamalekom pa je dobil prvi po streljanju enajstmetrovk. redni del se je končal z remijem 1:1.

Lusail je bil zadnji štadion, ki so ga organizatorji uradno odprli, vodja katarskega organizacijskega odbora Hasan Al-Tavadi pa je dejal, da gre za »čustven trenutek«.

»To je vrhunec našega 13-letnega potovanja,« je povedal za beIN Sports. Objekt, oblikovan kot tradicionalna arabska skleda, je v središču novega mesta, ki se gradi severno od glavnega mesta te majhne zalivske države. Gostil bo deset tekem svetovnega prvenstva, vključno s finalom 18. decembra.

Pred začetkom SP, ki bo 20. novembra, prireditelji na tem štadionu ne načrtujejo več tekem. Tekma je bila »testna vožnja« za varnost, sistem mejnega priseljevanja in več milijard dolarjev vreden podzemni vlak brez voznika, ki bo prevzel obremenitev in v času mundiala po Dohi lahko prepeljal več kot milijon navijačev.

Navijači v Katarju kot otroci v Disneylandu

Da bi zmanjšal pritisk na glavno mednarodno letališče, je Katar ta teden znova odprl staro letališče, ki so ga uporabljali vladajoča družina in druge pomembne osebe. Na stotine savdskih in egiptovskih navijačev je mejo Abu Samra prečkalo z avtobusi, potem ko so svoje avtomobile pustili na savdski strani.

Vsi so morali zaprositi za posebno identifikacijo navijača, tako imenovano kartico Hayya, ki jo bodo vsi nogometni navdušenci potrebovali za vstop v Katar med SP. Odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa) leta 2010, da svetovno prvenstvo dodeli Katarju, je bila deležna številnih kritik zaradi ravnanja te bogate države s tujimi delavci in skupnostjo LGBTQ.

Toda predsednik Fife Gianni Infantino je nedavno dejal, da bo to »najboljše svetovno prvenstvo doslej in da bodo tuji navijači imeli izkušnjo, kot otrok, ki gre prvič v Disneyland in si ogleduje atrakcije in igrače«.

Fifa je še sporočila, da so za mundial že prodali 2,45 milijona od skupno treh milijonov vstopnic in da bo zadnji krog spletne prodaje potekal konec meseca.