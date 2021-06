Prohaska: Arnautović res ni rasist

Po uvodni zmagi proti Makedoncem bodo naši severni sosedje nocoj proti Nizozemcem morali nastopiti brez enega svojih udarnih asov zadnjega desetletja – Marka Arnautovića. Pa prav ta dolgoletni reprezentant se je prav veselil tekme z Nizozemci, saj je bil štiri leta član Twenteja, tradicionalnega kluba v deželi tulipanov in mlinov.



Strelec gola na omenjeni premierni tekmi za končni izid 3:1 se je zapletel v konflikt s tekmecem Ezgianom Alioskim, zaradi domnevnih nacionalističnih opazk pa prejel kazen nastopa na naslednji tekmi, torej prav nocojšnji. Kazen je v Avstriji močno razjezila legendarnega nogometaša Herberta Prohasko. zdaj že vrsto let strokovnega televizijskega komentatorja: "Čemu odgovorni niso kaznovali oba, saj sta se zmerjala tako Marko kot tekmec? Na igrišču so zmerljivke v vsem adrenalinu tekme pogoste ... Marko res ni rasist: eden njegovih najboljših prijateljev je temnopolti David Alaba, obenem pa je odraščal v okolju multikulturnega Dunaja."

