Prvi favorit ostaja Francija, tesno za petami pa Belgija

Pri podjetju Opta so opravili statistično analizo preteklih nastopov na evropskih prvenstvih in po kar 40.000 simulacijah razpleta letošnjega eura 2020 zaključili, da ima Francija, ki je veljala za izrazitega favorita pred prvo tekmo na turnirju, še vedno največ možnosti za končno zmago v Londonu (19,6 odstotka). Sledijo Belgija (17,9 %), Španija (12,9 %) in Nemčija (9,3 %). Anglija in Nizozemska imata 8,5 odstotka možnosti, Italija je na sedmem mestu (8 %).



Po poročanju spletne strani italijanskega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport imajo Italijani po brezhibnem skupinskem delu sicer kar 76 odstotkov možnosti za napredovanje v četrtfinale, kjer pa imajo proti zmagovalcu para Belgija – Portugalska nato vsega 29,5 odstotka možnosti za uspeh.



Podjetje Wallabies, ki pri nogometnih analizah uporablja umetno inteligenco, je prek svojega algoritma za predstave na euru 2020 sicer najvišje ocenila ravno Italijo (ocene od 1 do 100). Azzurrom so namenili oceno 82,3, sledita Nizozemska (80,84) in Belgija (75,17). Četrta je Anglija, peta Francija, šesta Nemčija, sedmi Wales in osma Portugalska. Najslabša je, kar ni pretirano presenečenje, Turčija, ki je izpadla brez osvojene točke.

De Bruyne motor Belgije

Wallabies je za najboljšega posameznika prvega dela turnirja okronal belgijskega vezista Kevina De Bruyneja, ki je sicer odigral le dve tekmi, v prvi postavi pa je začel le zadnjo proti Finski. Drugi je Nizozemec Donyell Malen, tretji pa Italijan Ciro Immobile, tudi v nadaljnji razvrstitvi pa prevladujejo Nizozemci, Italijani in Belgijci: četrti je Leonardo Spinazzola, peti Giovanni Di Lorenzo, šesti Thorgan Hazard in sedmi Frenkie de Jong. Osmi je Portugalec Cristiano Ronaldo. Računalnik Wallabies naj bi sicer analiziral vsak nogometašev gib v vseh sekundah na zelenici.



WhoScored, ki uporablja podatke Opte, je med najuspešnejše delivce ključnih podaj na prvo mesto postavil De Bruyneja, drugi je Škot Andy Robertson, tretji Avstrijec David Alaba, četrti Italijan Domenico Berardi, peti Danec Pierre-Eric Højbjerg. Wallabies je v tem pogledu na prvo mesto postavil De Bruyneja, na drugo Valižana Garetha Bala, nato pa še Angleža Masona Mounta, Nemca Robina Gosensa, Berardija, Nizozemca Memphisa Depaya in Španca Jordija Albo. Med napadalci so največkrat za hrbet obrambe z žogo prišli Immobile, Danec Yussuf Poulsen, Finec Teemu Pukki, Nizozemec Wout Weghorst in Portugalec Diogo Jota, ki jim v tem pogledu v hrbet gledajo tudi veliki zvezdniki eura Belgijec Romelu Lukaku, Francoz Kylian Mbappe in Ronaldo.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: